YÖK Veri Analizi Okulu sonuçları! Marmara Üniversitesi Veri Analizi Okulu sonuçları nereden öğrenilir?

Marmara Üniversitesi YÖK Veri Analizi Okulu sonuçları merakla bekleniyordu. Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen Veri Analizi Okulu başvuru süreci tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu’nun desteğiyle ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nin katkılarıyla hazırlanan program, veri bilimi, istatistik ve yapay zeka gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim modeli sunuyor. İşte YÖK Veri Analizi Okulu sonuçları…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 20:24

Veri Analizi Okulu, akademi, kamu ve özel sektör arasında bilgi dolaşımını güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi. süreci, teorik altyapıyı uygulamalı analizlerle bütünleştiren geniş kapsamlı bir müfredatla yürütülecek.

YÖK VERİ ANALİZİ OKULU SONUÇLARI

Veri Analizi Okulu başvuru süreci, Türkiye genelinde ve yurt dışında yoğun bir katılımla tamamlandı. Türkiye’den 133 bin 819, yurt dışından ise 2 bin 27 kişi başvuru yaptı. Başvuruların en fazla geldiği şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli yer aldı. Yurt dışı başvurularında ise Almanya, KKTC, Azerbaycan, İngiltere ve ABD öne çıktı. Başvurular arasında yüzde 50,6 oranında erkek, yüzde 49,4 oranında kadın aday bulunuyor. Katılımcıların yarısından fazlası aktif olarak ücretli bir işte çalışırken, geri kalan kısmı çalışmayan veya öğrenci statüsünde kişilerden oluştu.

Eğitim programında altı ayrı modül yer alıyor:

  • Temel İstatistik,
  • Panel Veri Analizi,
  • Psikometri,
  • Hesaplamalı Sosyal Bilimler,
  • Dijital Beşerî Bilimler,
  • Yapay Zeka
programına 87 bin 275 kişi başvururken, temel istatistik için 16 bin 335, panel veri analizi için 12 bin 386, hesaplamalı sosyal bilimler için 7 bin 690, dijital beşerî bilimler için 7 bin 18 ve psikometri için 5 bin 142 başvuru yapıldı. Öğrencilerin yüzde 64’ü lisans, yüzde 18’i yüksek lisans, yüzde 11’i doktora ve yüzde 8’i ön lisans programlarında eğitim alıyor.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ VERİ ANALİZİ OKULU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru sonuçları, takvimde yer aldığı gibi 15 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen programın sonuçları, üniversitenin resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. Başvuru yapan adaylar, değerlendirme kriterlerini karşılamaları halinde sonuçlarını online olarak öğrenebiliyor.

Programın resmi takvimine göre eğitimler 1 Ekim 2025’te başlayacak ve 24 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Eğitim süreci boyunca online dersler, ödevler ve değerlendirme uygulamalarıyla katılımcıların performansı ölçülecek. Başarı kriterlerini karşılayan adaylar, program sonunda sertifika almaya hak kazanacak.

YÖK VERİ ANALİZİ OKULU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Veri Analizi Okulu başvuru sonuçlarına Marmara Üniversitesi’nin resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek. Adaylar, sisteme giriş yaparak başvuru durumlarını ve kabul edildikleri modülleri görüntüleyebilecekler.

