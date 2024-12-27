Noter ücretleri belli oldu: Vasiyetname, çeviri, aracılık: İşte 2025 yılı yeni noter tarifesi

27 Aralık 2024 09:42 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:01

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte Noterlik Ücret Tarifesi yenilendi. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak tarifede, vekaletname, vasiyetname ve yazı işlemleri gibi noter hizmetlerinin yeni ücretleri belli oldu.

Yeni yılın yaklaşmasıyla noterlik hizmetlerinde uygulanacak ücretlerde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı Noterlik Ücret Tarifesi'yle birlikte 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar resmen açıklandı. Birçok işlem kaleminde yüzde 43,93 oranında zam yapılırken, noter ücretleri ve harçlar yeni düzenlemeyle birlikte yeniden belirlendi.

VASİYETNAME ÜCRETLERİ VE YENİ DÜZENLEMELER

Yeni tarife ile noterler, gerçekleştirdikleri işlemlerden Harçlar Kanunu'na göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında noter ücreti tahsil edecek. Bununla birlikte, noter ücretleri bir işlemde 44,56 TL'nin altına düşemeyecek. Bu düzenleme, noterlik hizmetlerinde alt sınırı korurken, vasiyetname işlemlerinde de aynı oranın uygulanacağı anlamına geliyor.

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÜCRETLERİ

Taşınmaz satış sözleşmesi düzenleme işlemleri için noterler, taşınmazın satış değerinin binde biri oranında bir ücret alacak. Ancak bu ücretin alt ve üst sınırları da belirlendi. Bir taşınmaz satışında alınacak noter ücreti en az 500 TL, en fazla 4.000 TL olacak. Bu düzenleme, taşınmaz değerine bağlı olarak alınacak.

YENİ YIL İLE BİRLİKTE DAHA YÜKSEK MALİYETLER

2025 yılı itibarıyla noterlik hizmetleri zamlı tarifelerle uygulanacak. Hem vasiyetname işlemleri hem de taşınmaz satış sözleşmeleri gibi temel noterlik işlemlerindeki bu artışların, hizmet alacak vatandaşlar için daha yüksek maliyetler getireceği öngörülüyor.

YENİ NOTER TARİFESİ

2025 yılı itibarıyla noterlerde yapılacak işlemler için ödenecek fiyat listesi şöyle: