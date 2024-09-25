Ocak asgari ücret zammı tahmini! Uzman isim rakam vererek duyurdu 

25 Eylül 2024 22:03 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 22:10

Asgari ücrete 2024 yılında ara zam yapılmadı. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni yılda gelecek zamma çevrildi. Ocak ayında yapılması beklenen zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karara çevrildi. Ekonomist Faruk Erdem asgari ücrete gelecek zamla birlikte yeni zamla olması beklenen asgari ücretin miktarını açıkladı. İşte asgari ücrette son durum...

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Önümüzdeki yıl için asgari ücrete yapılacak zam​ konusunda çalışanlar büyük bir merak içinde. Geçtiğimiz iki yılda asgari ücrete yıl içinde iki kez zam yapılırken, bu yıl tek bir zam yapıldı. Milyonlarca çalışanın gözü, Aralık​ ayında toplanacak olan Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu'ndan gelecek habere çevrildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ekonomist Faruk Erdem A Haber'de zam oranına dair önemli bilgiler paylaştı. Erdem'e göre, yapılan anketler doğrultusunda asgari ücrette yüzde 40'ın üzerinde bir artış bekleniyor.

2024 yılı için en düşük tahmin, Orta Vadeli Program'dan (OVP) alınan yüzde 41.5'lik artış ile net asgari ücretin 24 bin 58 TL olması yönünde. Hesaplama doğrultusunda Ocak ayında asgari ücretin en az 24 bin 58 TL olacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKASI ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ...

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise zam oranı yüzde 43.14 olarak hesaplanmış ve bu oranla net asgari ücretin 24 bin 336 TL'ye denk geleceği belirtiliyor. Anadolu Ajansı'nın anketine göre ise yüzde 42.64 oranında bir zam bekleniyor ve bu da net ücretin 24 bin 251 TL olacağı anlamına geliyor.

Diğer anketlerin sonuçları şu şekilde sıralanıyor:

Reuters anketi: 24 bin 304 TL

Finansal Kurumlar Birliği Anketi: 25 bin 399 TL

Tüm bu anketlerin ortalamasına bakıldığında yüzde 42.4'lük bir zam beklentisi oluşuyor ve bu oranın karşılığı olarak net asgari ücretin 24 bin 214 TL olması öngörülüyor.