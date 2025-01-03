Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

03 Ocak 2025 10:12 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:30

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Konut ve işyeri için Ocak ayı kira artış oranı hesaplaması belli oldu. Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay merakla bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte TÜFE 12 aylık ortalaması hesaplandı. İşte 12 aylık enflasyon ortalaması ve güncel kira zam tavanı.

Türkiye​ İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması ile Ocak ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon​ verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2025 Cuma günü açıkladı. Böylece 2025 yılı konut ve işyeri kira artışı zamları netleşti.

TÜİK​ aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44,38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu.

12 AYLIK TÜFE​ ORTALAMASI NE KADAR?

Gözler Ocak ayı kira artış oranına çevrilmişken TÜİK merakla beklenen verileri açıkladı. Kira artış oranı, TÜFE'deki artış oranına göre netleşti. Konut ve işyeri kiralarına yapılacak zam oranı da TÜFE 12 aylık ortalamalar üzerinden hesaplanıyor. Aralık 2024 TÜFE’de 12 aylık ortalama da yüzde 58,51 oranında oldu.

TÜFE, Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek. Kiracılar, yeni kontratlarını düzenlerken bu orana dikkat etmeli, ev sahipleri de bu oranı göz önünde bulundurarak kiralarını güncellemeli.

OCAK 2025 ÖRNEK KİRA ARTIŞ HESAPLAMALARI

Hesaplama örnekleri

Örnek kira hesaplaması:

Kira: 10.000 TL

Zam oranı: Yüzde 58,51

Kira zammı: 5.851 TL

Yeni kira: 15.851 TL