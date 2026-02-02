Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Ocak ayı rakamları açıklandı! İhracat lideri otomotiv sektörü oldu

Ocak ayında 3,1 milyar dolarlık dış satıma imza atan otomotiv sektörü, Türkiye’nin en çok ihracat yapan sektörü oldu. Kimya ve elektronik sektörleri takipte kalırken, gemi ve yat sektörü %102,6’lık artışla dikkatleri üzerine çekti.

Ocak ayı rakamları açıklandı! İhracat lideri otomotiv sektörü oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.
Ocak ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 102,6 ile gemi yat ve hizmetleri oldu.

Ocak ayı rakamları açıklandı! İhracat lideri otomotiv sektörü oldu

İHRACATIN LİDERİ OTOMOTİV: OCAK AYI RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye ihracatının yüzde 80,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı ocak ayında yüzde 5,6 azalışla 14,1 milyar dolar olarak hesaplandı.
Geçen ay ihracatın yüzde 17'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,7 düşüşle yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 14,3'lük yükselişle 522,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Ocak ayı rakamları açıklandı! İhracat lideri otomotiv sektörü oldu

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa oldu.

#Ekonomi
