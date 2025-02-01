Ocak ayının zam şampiyonu belli oldu! İşte Ocak ayında fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

01 Şubat 2025 11:53 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:04

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayında marketlerde en çok zamlanan ürünü açıkladı. Böylece 2025’in ilk ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 597,4’e kadar çıkarken, en büyük fiyat düşüşü ise yüzde 46,8 olarak kaydedildi. İşte Ocak ayının zam şampiyonu ve fiyatı en çok artan ve azalan ürünler…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi. Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasında, ay boyunca markette bulunan 41 ürünün 23’ünde fiyat artışı yaşanırken, 18 üründe ise fiyat düşüşü gözlemlendiğini belirtti.

MARKETLERDE EN FAZLA ZAM KURU FASULYEYE GELDİ

Market fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 14,9 ile kuru fasulyede yaşandı. Onu yüzde 12 ile kırmızı mercimek, yüzde 10,7 ile sivri biber ve aynı oranla kuru kayısı takip etti.

ÜRETİCİ VE MARKET ARASINDAKİ UÇURUM

Bayraktar’ın paylaştığı verilere göre, üretici ve market arasındaki en büyük fiyat farkı limonda görüldü. Üreticide 4 liraya satılan limon, market raflarında 27 lira 90 kuruşa kadar yükseldi ve fiyat farkı yüzde 597,4’e ulaştı. Limonu yüzde 379,9 ile patates, yüzde 267,2 ile mandalina, yüzde 215,4 ile kuru kayısı, yüzde 193,6 ile kuru fasulye ve yüzde 186,8 ile kuru incir izledi.

Üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki makasın giderek açıldığını belirten Bayraktar, tüketicilerin yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

PORTAKAL ÜRETİCİDE EN FAZLA DEĞER KAZANAN ÜRÜN OLDU

Ocak ayında üretici fiyatlarında en fazla artış yüzde 25,8 ile portakalda yaşandı. Portakalın ardından yüzde 22,7 ile havuç, yüzde 15,5 ile maydanoz ve yüzde 13,2 ile sivri biber geldi.

Öte yandan, en büyük fiyat düşüşü ise yüzde 46,8 ile karnabaharda görüldü. Karnabaharı yüzde 45,4 ile limon, yüzde 29,5 ile patlıcan ve yüzde 28,1 ile mandalina takip etti. Bayraktar, karnabahardaki fiyat düşüşünün sıcak hava nedeniyle üretimin artmasından kaynaklandığını belirtirken, limon ve mandalinadaki düşüşün dalında alım-satım durgunluğu ve sezon sonuna yaklaşılması gibi etkenlere bağlı olduğunu ifade etti.

ÜRETİCİ ARTAN MALİYETLERLE MÜCADELE EDİYOR

Girdi maliyetlerine de değinen Bayraktar, Ocak ayında tarımda kullanılan temel girdilerde önemli fiyat artışları yaşandığını ifade etti.

ÜRE gübresi yüzde 10,

Amonyum nitrat gübresi yüzde 10,

Amonyum sülfat gübresi yüzde 6,3,

20.20.0 kompoze gübresi yüzde 5,6 oranında zamlandı.

Yıllık bazda ise ÜRE gübresinde yüzde 35,3, amonyum sülfatta yüzde 34,4 ve DAP gübresinde yüzde 32,9 oranında fiyat artışı yaşandı. Ayrıca, besi ve süt yeminde de yıllık bazda yüzde 24’ün üzerinde bir artış kaydedildi.

Bunun yanı sıra;

Elektrik fiyatı son bir yılda yüzde 30,4,

Tarım ilacı fiyatları yüzde 30,2,

Mazot fiyatı ise yüzde 13,3 oranında yükseldi.

Üreticilerin tüm bu maliyet artışlarına rağmen rekabetçi kalabilmek için büyük çaba harcadığını vurgulayan Bayraktar, sektörün desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.