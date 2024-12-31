Ocak'ta doğal gaza zam olacak mı? BOTAŞ'tan açıklama geldi

31 Aralık 2024 16:45 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:10

BOTAŞ, Ocak ayı itibarıyla doğal gaz fiyatlarında mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifelerde herhangi bir değişikliğe gitmediğini duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla doğal gaz satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. Kurumun internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, mesken ve sanayi abonelerinin yanı sıra elektrik üretimi​ için kullanılan doğal gazın tarifesi sabit kaldı.

"EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ​ FİYATI TÜRKİYE​'DE"

BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı doğal gaz satış fiyatı, bin metreküp başına 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Ekmek üreticilerine yönelik belirlenen tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretimi amaçlı tarifede ise bu rakam, bin metreküp başına 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gaz fiyat​ tarifelerinin her ay düzenli olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'nın ardından Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı Türkiye'de uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.