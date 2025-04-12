Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel yeni KVKK Rehberi tanıtıldı! Belirsizlik ortadan kalkıyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliğiyle "Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberinin tanıtımı yapıldı. Gerçekleşen tanıtım toplantısında Tgrthaber.com'a konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz; tanıtılan yeni KVKK Rehberi ve sektörle ilgili gelişmeleri aktardı.

TÖDEB'den yapılan açıklamaya göre, KVKK veTÖDEBiş birliğiyle, ödeme ve elektronik para sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin iyi uygulamaları kapsayan "Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberinin tanıtım toplantısı ve çalıştayı İstanbul'da gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda Tgrthaber.com'a konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz; tanıtılan yeni KVKK Rehberi ve sektörle ilgili gelişmeleri aktardı.

BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK!

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilenTÖDEBYönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz, sektördeki firmaların veri koruma uyumluluğuna katkı sağlamak amacıyla KVKK iş birliğiyle hazırlanan rehberin, şeffaf ve güvenli bir ekosistemin temellerini güçlendireceğini belirtti.

Rehberin hazırlanma nedeninin, ödeme ve elektronik para sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulamada yaşanan belirsizlikler olduğunu belirten Dolaz, "Sektörümüz, finansal teknolojilerle birlikte hızlı bir büyüme sürecine girdi. Bu büyüme, veri koruma konusunda daha net ve uygulanabilir yaklaşımlara olan ihtiyacı artırdı. Biz de bu ihtiyaca yanıt vermek üzere, sektörün ihtiyaçlarına özel hazırlanmış bir referans belge oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Dolaz, rehberin yasal yükümlülüklerin daha kolay anlaşılmasını ve üyelerin veri işleme süreçlerini daha güvenli ve uyumlu hale getirmesini amaçladığını ifade ederek, "Rehberimizi, geri bildirimlerle gelişmeye açık, yaşayan bir belge olarak değerlendiriyoruz. Uygulama sürecinde elde edeceğimiz tecrübeler doğrultusunda, gerektiğinde birlikte güncellemeler yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ OLUŞTURULACAK

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ise sektörel bazda ilk olarak bankacılık sektörüne ilişkin iyi uygulamalar rehberi yayımladıklarını, şimdi ise Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberi'nin bu alanda faaliyet gösteren veri sorumlularına yol gösterici nitelikte bir çalışma olduğunu belirtti.

Kişisel verileri işleyen şirket, kurum ve kuruluşların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum sağlamasının önem taşıdığını, rehberlerin ise söz konusu uyumun sağlanmasında bir referans noktası olduğunu ifade eden Bilir, şunları kaydetti:

"Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberi, ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin, kanuna ve ikincil düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi konusunda sektörde yer alan veri sorumlularının doğru yönlendirilmesini ve bu çerçevede iyi uygulama örneklerinin oluşturulmasını amaçlamaktadır."

SEKTÖREL UYGULAMALARA YOL GÖSTERMESİ HEDEFLENİYOR

Bilir, rehberlerin sektörel uygulamalara yol gösterecek, ışık tutacak nitelikte belgeler olduğunu belirterek, rehberde, rehberin amacı ve kapsamı, sektörde işlenen kişisel verilerin neler olduğu, bu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu, veri işleyen, ilgili kişilerin kimler olduğu, genel ilkeler, işleme şartları, kişisel verilerin aktarılması, veri sorumlusunun yükümlülükleri ve veri güvenliği başlıkları altında ilgili hususlara sektörden iyi uygulama örnekleri ve önerileri içerecek şekilde yer verildiğini kaydetti.

Rehberde kapsam olarak sektör tarafından sunulan hizmetlerden elektronik para işlemlerine ilişkin süreçler, para havalesi hizmeti, POS ödeme hizmeti, fatura ödemeye aracılık hizmetleri ve mobil ödeme hizmetleri bağlamında işlenen kişisel verilere dair değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Bilir, söz konusu rehberin sektörel uygulamalara yol göstereceğine işaret etti.

Tanıtım toplantısının ardından gerçekleşen çalıştayda, KVKK uzmanları, sektördeki veri sorumluları, veri işleyenler ve kişisel veri işleme şartları üzerine bilgilendirme gerçekleştirirken, rehber kapsamında sektördeki uygulamalar ele alınarak, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının yükümlülükleri ve en iyi uygulamalar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.