Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel yeni KVKK Rehberi tanıtıldı! Belirsizlik ortadan kalkıyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliğiyle "Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberinin tanıtımı yapıldı. Gerçekleşen tanıtım toplantısında Tgrthaber.com'a konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz; tanıtılan yeni KVKK Rehberi ve sektörle ilgili gelişmeleri aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 12:22

TÖDEB'den yapılan açıklamaya göre, KVKK veTÖDEBiş birliğiyle, ödeme ve elektronik para sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin iyi uygulamaları kapsayan "Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberinin tanıtım toplantısı ve çalıştayı İstanbul'da gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda Tgrthaber.com'a konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz; tanıtılan yeni KVKK Rehberi ve sektörle ilgili gelişmeleri aktardı.

Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel yeni KVKK Rehberi tanıtıldı! Belirsizlik ortadan kalkıyor

BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK!

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilenTÖDEBYönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz, sektördeki firmaların veri koruma uyumluluğuna katkı sağlamak amacıyla KVKK iş birliğiyle hazırlanan rehberin, şeffaf ve güvenli bir ekosistemin temellerini güçlendireceğini belirtti.

Rehberin hazırlanma nedeninin, ödeme ve elektronik para sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulamada yaşanan belirsizlikler olduğunu belirten Dolaz, "Sektörümüz, finansal teknolojilerle birlikte hızlı bir büyüme sürecine girdi. Bu büyüme, veri koruma konusunda daha net ve uygulanabilir yaklaşımlara olan ihtiyacı artırdı. Biz de bu ihtiyaca yanıt vermek üzere, sektörün ihtiyaçlarına özel hazırlanmış bir referans belge oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel yeni KVKK Rehberi tanıtıldı! Belirsizlik ortadan kalkıyor

Dolaz, rehberin yasal yükümlülüklerin daha kolay anlaşılmasını ve üyelerin veri işleme süreçlerini daha güvenli ve uyumlu hale getirmesini amaçladığını ifade ederek, "Rehberimizi, geri bildirimlerle gelişmeye açık, yaşayan bir belge olarak değerlendiriyoruz. Uygulama sürecinde elde edeceğimiz tecrübeler doğrultusunda, gerektiğinde birlikte güncellemeler yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ OLUŞTURULACAK

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ise sektörel bazda ilk olarak bankacılık sektörüne ilişkin iyi uygulamalar rehberi yayımladıklarını, şimdi ise Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberi'nin bu alanda faaliyet gösteren veri sorumlularına yol gösterici nitelikte bir çalışma olduğunu belirtti.

Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel yeni KVKK Rehberi tanıtıldı! Belirsizlik ortadan kalkıyor

Kişisel verileri işleyen şirket, kurum ve kuruluşların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum sağlamasının önem taşıdığını, rehberlerin ise söz konusu uyumun sağlanmasında bir referans noktası olduğunu ifade eden Bilir, şunları kaydetti:

"Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberi, ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin, kanuna ve ikincil düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi konusunda sektörde yer alan veri sorumlularının doğru yönlendirilmesini ve bu çerçevede iyi uygulama örneklerinin oluşturulmasını amaçlamaktadır."

SEKTÖREL UYGULAMALARA YOL GÖSTERMESİ HEDEFLENİYOR

Bilir, rehberlerin sektörel uygulamalara yol gösterecek, ışık tutacak nitelikte belgeler olduğunu belirterek, rehberde, rehberin amacı ve kapsamı, sektörde işlenen kişisel verilerin neler olduğu, bu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu, veri işleyen, ilgili kişilerin kimler olduğu, genel ilkeler, işleme şartları, kişisel verilerin aktarılması, veri sorumlusunun yükümlülükleri ve veri güvenliği başlıkları altında ilgili hususlara sektörden iyi uygulama örnekleri ve önerileri içerecek şekilde yer verildiğini kaydetti.

Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel yeni KVKK Rehberi tanıtıldı! Belirsizlik ortadan kalkıyor

Rehberde kapsam olarak sektör tarafından sunulan hizmetlerden elektronik para işlemlerine ilişkin süreçler, para havalesi hizmeti, POS ödeme hizmeti, fatura ödemeye aracılık hizmetleri ve mobil ödeme hizmetleri bağlamında işlenen kişisel verilere dair değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Bilir, söz konusu rehberin sektörel uygulamalara yol göstereceğine işaret etti.

Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel yeni KVKK Rehberi tanıtıldı! Belirsizlik ortadan kalkıyor

Tanıtım toplantısının ardından gerçekleşen çalıştayda, KVKK uzmanları, sektördeki veri sorumluları, veri işleyenler ve kişisel veri işleme şartları üzerine bilgilendirme gerçekleştirirken, rehber kapsamında sektördeki uygulamalar ele alınarak, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının yükümlülükleri ve en iyi uygulamalar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

ETİKETLER
#Gündem
#KVKK
#tödeb
#IQ
#ıq
#Veri Güvenliği Uzmanı
#kişisel verilerin korunması kanunu
#Ödeme Sektörü
#Elektronik Para
#Veri Koruma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.