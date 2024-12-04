OECD'den Türkiye için faiz, enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini

04 Aralık 2024 13:11 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:17

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2024 yılı için Türkiye'nin ekonomik görünümünü değerlendirdiği raporunda, ekonomik daralmanın beklendiğini belirtti. OECD, sıkı finansal koşulların iç talep üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu ve hanehalkı harcamaları ile yatırımların belirgin şekilde yavaşladığına dikkat çekti. İşte OECD'nin Türkiye'ye ilişkin büyüme, enflasyon, işsizlik ve faiz tahminleri...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2024 yılına ilişkin Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımlayarak Türkiye’nin ekonomik beklentilerini güncelledi. OECD, Türkiye’nin 2024 yılı büyüme tahminini, Mayıs ayında öngörülen yüzde 3,4’ten yüzde 3,5’e yükseltirken, 2025 için büyüme tahminini ise yüzde 3,2’den yüzde 2,6’ya düşürdü. 2026 yılı için ise büyüme beklentisi yüzde 4 olarak belirlendi.

OECD, TÜRKİYE’NİN ENFLASYON TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Rapor, Türkiye​ ekonomisinin 2024 yılında daralma eğilimi göstereceğini vurguluyor. Sıkı finansal koşulların iç talep üzerinde baskı oluşturduğu, hanehalkı harcamaları ve yatırımların önemli ölçüde yavaşladığı belirtiliyor. Ayrıca, imalat sanayindeki kapasite kullanımı ve ticari kredilerdeki daralma gibi göstergeler, ekonomik faaliyetlerin daha da yavaşlayabileceğine işaret ediyor.

OECD, Türkiye’nin enflasyon tahminlerini de revize etti. 2024 için yıllık ortalama enflasyon tahmini yüzde 58,3’e yükseltilirken, 2025’te bu oran yüzde 30,7, 2026’da ise yüzde 17,2 olarak öngörüldü. Önceki tahminlerde 2024 için enflasyon beklentisi yüzde 55,5, 2025 için ise yüzde 29,8 idi. Para ve maliye politikalarının sıkı kalmaya devam edeceği, enflasyon baskılarının azalmasıyla 2026'nın ikinci yarısında politika faizinin yüzde 20’ye düşmesi bekleniyor.

OECD'DEN İŞSİZLİK ORANI TAHMİNİ

İşsizlik oranlarıyla ilgili tahminler ise 2024 için yüzde 8,8, 2025 için yüzde 9 ve 2026 için yüzde 8,6 olarak belirlendi. Raporda, mevcut makroekonomik istikrar politikalarının gevşetilmesi durumunda daha yüksek enflasyon ve artan istikrarsızlık riski uyarısı yapıldı.

Küresel ekonomik görünümde ise, OECD, dünya ekonomisinin birçok belirsizliğe rağmen dirençli olduğunu belirtiyor. Küresel ekonomik büyüme, 2024’te yüzde 3,2, 2025 ve 2026’da ise yüzde 3,3 seviyelerinde kalacak. Küresel ekonominin ılımlı bir büyüme patikasına devam etmesi bekleniyor. OECD, önceki tahminlerinde küresel büyüme oranlarını bu yıl ve 2025 için sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,2 olarak öngörmüştü.