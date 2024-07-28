Öğrencilere 100 bin TL ödenecek! Ücretsiz imkanlar sunulacak

28 Temmuz 2024 15:22 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:34

Adalet bölümünün yerine açılan program üniversite tercih döneminde merak konusu oldu

Adalet bölümünün yerine açılan program üniversite tercih döneminde merak konusu oldu

YKS tercih dönemi devam ederken özel üniversiteler, başarılı adayları çekmek için kolları sıvadı. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi YKS sınavında SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin birinde ilk üçte yer alarak yerleşen derece yapan öğrencilere tek seferlik 100 bin TL nakdi destek verecek. Ayrıca bursların yanı sıra ücretsiz yurt yemek spor salonu üyeliği kitap bursu Teknopark kuluçka merkezinden ücretsiz yararlanma gibi ek avantajlar da sunacak.

ÖĞRENCİLERE 100 BİN TL BURS VERİLECEK

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerini sevindirecek destek programını duyurdu.Bu yıl tercih yapacak öğrenciler için yeni bir burs programını hayata geçirdi.

Üniversite öğrencilerine tek seferlik 100 bin TL ve 9 ay süreyle de 15 bin TL burs desteği verecek.

Bu kapsamda YKS, SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin birinde ilk 3’te yer alarak yerleşen öğrencilere tek seferlik 100 bin TL ödenecek.

Yerleştiği puan türünde ilk 10’a giren öğrencilere ise yılda 9 ay süreyle 15 bin TL,

ilk 100’e girenlere de 10 bin TL destek sağlanacak.

İlk 100’deki tüm öğrenciler, nakdi destek ile beraber Üniversitesi’nin yurtlarında ücretsiz konaklama, yemek bursu ve her dönem başında bir kez kitap bursu kazanacak.