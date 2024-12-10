Öğrencilere 50 ile 100 bin TL arasında destek! Son başvuru tarihi belli oldu

10 Aralık 2024 15:10 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:19

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, bakanlıkları Üniversite Kulüpleri İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) zirvesinin Bilecik'te düzenlenecek programa katılım sağlayan öğrencilere, 50 ile 100 bin TL arasında ayni destek sağlanacağını belirtti.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı​ tarafından üniversite öğrencilerinin projelerine destek vermek amacıyla hayata geçirilen ÜNİDES projesi, gençlerin gelişimine katkı sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Bilecik​ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ÜNİDES projesinin lansmanını 11 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirecek.

104 PROJE İÇİN MADDİ DESTEK SAĞLANDI

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, üniversitelerin onaylı öğrenci topluluklarının projelerine, ÜNİDES kapsamında 50 bin TL ile 100 bin TL arasında ayni destek sağlanacağını belirtti. Özdemir, projeye gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek ilk dönem başvurularında Türkiye genelinden 304 projenin değerlendirmeye alındığını, bunlardan 104’ünün hibe desteği kazandığını ifade etti.

SON BAŞVURU TARİHİ 26 ARALIK

Yeni dönem başvurularının da başladığını vurgulayan Özdemir, gençlerin bu fırsattan yararlanarak projelerini hayata geçirebileceğini söyledi. Destek almak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihinin 26 Aralık 2024 olduğunu belirten Özdemir, ÜNİDES’in gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek adına önemli bir adım olduğunu dile getirdi.