Öğretmenlere promosyon müjdesi! Anlaşmaya varıldı: Rakam 80 bin lirayı aştı

18 Aralık 2024 09:19 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:48

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammının ne kadar olacağının konuşulduğu bu günlerde memur ve emeklilerin maaş artışları gündemdeki yerini koruyor. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte bankaların promosyon tutarlarını artırması da rekabeti kızıştırıyor. Son olarak iki ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün promosyon anlaşmasına imza attığı ortaya çıktı.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih! Memur ve kamu işçisine farklı, SSK ve Bağ-Kurlulara ayrı tarife!

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih! Memur ve kamu işçisine farklı, SSK ve Bağ-Kurlulara ayrı tarife!

Asgari ücret, memur ve emeklilere yapılacak zamlarla ilgili gelişmeler gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yürütülen görüşmeler, milyonlarca çalışan ve emekli tarafından yakından takip ediliyor.

BANKALARIN PROMOSYON REKABETİ KIZIŞIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık’ta gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından, 16 Aralık’ta ikinci toplantısını tamamladı. Üçüncü ve nihai toplantı ise 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında yapılacak. Buradan çıkacak karar, yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, memur ve emekli zamlarına ilişkin beklentileri de doğrudan etkileyecek.

Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olacak. Zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte bankaların da emekli promosyonlarında yeniden güncellemelere gitmesi dikkat çekiyor. Bankalar, çalışanlara ve emeklilere sundukları promosyon tutarlarını artırarak rekabeti kızıştırıyor.

PROMOSYON TUTARI 80 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Son olarak İstanbul Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir banka ile 3 yıllık bir dönem için 82 bin 100 TL tutarında promosyon anlaşmasına imza attı. Benzer şekilde, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise bir kamu bankasıyla 3 yıllık 79 bin TL karşılığında promosyon anlaşmasını tamamladı. Bu anlaşmalar, kamu çalışanlarının maaş ödemelerinden kaynaklanan ek kazançlar açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.