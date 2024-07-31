Öğretmenlerin ağustos ayı sınav görev ücretleri belli oldu

31 Temmuz 2024 16:51 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:52

KYK burslarına zam gelecek! Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gözü o tarihte

KYK burslarına zam gelecek! Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gözü o tarihte

Öğretmenlerin ağustos ayında ÖSYM sınav görevlerinden ne kadar ücret alacağı netleşti. Sınav görevlerinden alınan ücretler öğretmenlerin sorumluluk düzeyine göre değişirken yeni tutarlar da belirlendi. İşte ÖABT ve YÖKDİL/2 sınavlarından öğretmenlerin alacağı ücretler.

ÖĞRETMENLERİN SINAV GÖREVİ ÜCRETLERİ

Sınavlarda görev alan öğretmenler ne kadar ücret alır, sorusu cevap buldu. ÖSYM sınav görevli ücretleri netleşti.

Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu gibi birçok görevlinin yer alacağı sınavlarda sınav görevlisi ücretleri memur maaşlarına göre hesaplanıyor.

Ayrıca hafta sonu gerçekleşecek AUZEF bütünleme sınavı için sınav görevi almak isteyenler için tutarları derledik.

Ağustos ayından ÖSYM tarafından yapılacak olan ÖABT ve YÖKDİL/2 sınavlarından öğretmenlerin alacağı ücretler şöyle;

Bina Yöneticisi:1384 TL

Bina Sınav Sorumlusu:1720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı:1521 TL

Salon Başkanı: 1338 TL

Gözetmen: 1223 TL

Yedek Gözetmen: 1070 TL

AUZEF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

AUZEF sınav gözetmen ücreti 450 TL

AUZEF sınav Salon başkanı 525 TL

AUZEF bütünleme sınavı oturumları bu yıl 3-4 Ağustos tarihinde 3 oturumdan oluşarak uygulanacak.