Öğretmenlerin ağustos ayı sınav görev ücretleri belli oldu
Ağustos ayında sınavlarda görev alacak öğretmenler, alacakları ücretleri merak ediyor. Öğretmenlerin MEB oturum sınav görev ücretleri belli oldu. İşte salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu gibi birçok görevlinin yer alacağı sınavlarda öğretmenlerin alacağı tutarlar.
Öğretmenlerin ağustos ayında ÖSYM sınav görevlerinden ne kadar ücret alacağı netleşti. Sınav görevlerinden alınan ücretler öğretmenlerin sorumluluk düzeyine göre değişirken yeni tutarlar da belirlendi. İşte ÖABT ve YÖKDİL/2 sınavlarından öğretmenlerin alacağı ücretler.
ÖĞRETMENLERİN SINAV GÖREVİ ÜCRETLERİ
Sınavlarda görev alan öğretmenler ne kadar ücret alır, sorusu cevap buldu. ÖSYM sınav görevli ücretleri netleşti.
Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu gibi birçok görevlinin yer alacağı sınavlarda sınav görevlisi ücretleri memur maaşlarına göre hesaplanıyor.
Ayrıca hafta sonu gerçekleşecek AUZEF bütünleme sınavı için sınav görevi almak isteyenler için tutarları derledik.
Ağustos ayından ÖSYM tarafından yapılacak olan ÖABT ve YÖKDİL/2 sınavlarından öğretmenlerin alacağı ücretler şöyle;
Bina Yöneticisi:1384 TL
Bina Sınav Sorumlusu:1720 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı:1521 TL
Salon Başkanı: 1338 TL
Gözetmen: 1223 TL
Yedek Gözetmen: 1070 TL
AUZEF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ
AUZEF sınav gözetmen ücreti 450 TL
AUZEF sınav Salon başkanı 525 TL
AUZEF bütünleme sınavı oturumları bu yıl 3-4 Ağustos tarihinde 3 oturumdan oluşarak uygulanacak.