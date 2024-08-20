Öğretmenlerin ek ders ücreti belli oldu! Kadrolu ve sözleşmeli tüm öğretmenleri ilgilendiriyor

20 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:27

MEB duyurdu sınıf ve öğretmen kayıtlarında sistem değişti: 1'inci ve 5'inci sınıf velileri dikkat

MEB duyurdu sınıf ve öğretmen kayıtlarında sistem değişti: 1'inci ve 5'inci sınıf velileri dikkat

Yeni eğitim-öğretim dönemi heyecanla bekleniyor. 2024 Temmuz ayı zammı öncesi öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 105 TL iken, yüzde 19.31'lik artış sonrası ek ders ücretleri zamlandı.

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ ZAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan öğretmenler, haftalık ders saatlerinin üzerinde verilen dersler için ek ders ücreti alıyor.

Öğretmenlere ödenen ek ders ücreti önceki dönemde 105 TL olarak ödeniyordu.

Temmuz'da memurlara yapılan 19.31'lik artış sonrası ortalama 20 TL oranında artış zam ek ders ücretlerine yansıdı

Yeni eğitim-öğretim döneminde öğretmenlerin ek ders ücreti 125 TL oldu.

EK DERS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

MEB'e bağlı çalışan personel için farklı hesaplama yöntemleri uygulanır.

Dersin verildiği saate ve personelin ünvanına bağlı olarak ücretler farklılık gösterir.

Bütçe dönemi için geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla brüt ücret bulunur. Brüt ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kesintileri yapılarak net ücret bulunur.

2024 yılı Temmuz - Aralık döneminde kadrolu, sözleşmeli ya da ücretli öğretmenlere ödenen saatlik brüt ücretler gündüz ve gece veya yarıyıl, yaz tatili ile cumartesi ve pazar günleri için ayrı ayrı fiyatlanır.