Ekonomi
Editor
Editor
 Safa Keser

Oğuz Gıda, WorldFood İstanbul'da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü

Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından Oğuz Gıda, bu yıl düzenlenen WorldFood İstanbul: Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda tüketiciler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Oğuz Gıda, katkısız ve yapay şeker içermeyen içecekleriyle dikkat çekti.

Oğuz Gıda, WorldFood İstanbul’da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 15:55

Türkiye'de tüketici alışkanlıkları hızla değişiyor. Yapay şekerli, katkılı ürünler raflarda yerini kaybederken; yerli ve katkısız içeceklere talep rekor seviyelere ulaşıyor. Bu trendin en güçlü göstergelerinden biri ise bu yıl düzenlenen WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı oldu.

Fuarda, yerli üretim katkısız içecekleriyle öne çıkan Oğuz Gıda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Şirketin CEO'su Enes Örer, "Gördüğümüz yoğun ilgi, tüketicilerin sağlıklı ve milli ürünlere yönelimini açıkça ortaya koyuyor. Bizim en büyük farkımız, içeceklerimizin tamamen katkısız ve yapay şeker içermeyen içeriklerle üretilmesi" dedi.

Oğuz Gıda, WorldFood İstanbul’da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü

Uzmanlar, tüketicilerin son yıllarda özellikle 'doğallık' ve 'güven' kriterlerini satın alma kararlarının merkezine koyduğunu belirtirken, Oğuz Gıda'nın fuardaki başarısı da bu eğilimin sahadaki yansıması oldu.

Oğuz Gıda, WorldFood İstanbul’da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü

WorldFood İstanbul'da sergilenen Oğuz Gıda ürünleri, yalnızca ziyaretçilerin değil, fuarı takip eden basının da ilgisini çekerek yerli içeceklerin yükselişinin simgesi haline geldi.

#sağlıklı beslenme
#yemek
#İçecek
#Yerli Ürün
#Katkısız Içecek
#Worldfood İstanbul
#Tüketici Trendleri
#Ekonomi
