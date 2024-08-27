Okul servis ücretleri dudak uçuklatıyor! Veliler zam sonrası çözüm arayışında

27 Ağustos 2024 15:13 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından kent içi toplu taşıma fiyatlarına zam kararı alınmış, okul servis ücretleri 2024 fiyatları da artmış oldu.

Ücretlere gelen yüzde 16’lık zam sonrası 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 931 lira 40 kuruş oldu. 23-25 kilometre 4 bin 519 TL olarak belirlendi. Bazı servis şirketleri ve okullar, UKOME’nin belirlediği fiyat tarifesine uymayarak yüzde 100'e varan zamlar yaptı.

Özellikle kısa mesafelerde bile yüksek maliyetlerin ortaya çıkması velileri isyan ettirdi. Birçok aile çözümü çocuklarını sabah erken saatlerde kendi araçlarıyla okula bırakmakta buluyor. Veliler, artan maliyetlere karşı daha fazla seçenek ve şeffaf fiyatlandırma talep ediyor.

TAKSİ BİLE DAHA HESAPLI

Günlük ücreti 300 TL'yi bulan servis ücretleri adeta taksi fiyatlarıyla yarışıyor. Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya çıkmıştı. Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya yükselmişti.

SENELİK 60 BİN TL’Yİ BULUYOR

Okul servis fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Veli Ayhan Ünal, “Benim 2 ayrı okula giden 2 çocuğum var. İkisine de ayrı servis gerekiyor fakat ben çocuklarımı servise veremeyeceğim. Çok yüksek fahiş fiyatlar isteyen servis firmaları var. Bu durum yüzünden çok kişi zorda kalacak. Bizde bu durumdan etkilenen ailelerdeniz. Alternatif olarak sabah bir saat erken kalkıp çocuklarımı okula kendim bırakacağım. Çocuklarımıza servis hizmeti yapacağız. Kendi aracımla götürürsem daha karlı olacak. Servis kullanmak lüks oldu. O yüzden bu fiyatlarla kimse çocuğunu okula servisle göndermez. Senelik 60 bin TL gibi rakamlar var. Günlük 300 TL üzerinde servis ücreti oluyor. Benim iki çocuğum var, servise versem senelik 60 binden hesaplasak 120 bin TL’yi bulacak. Bu fahiş fiyatlarının yetkililerin önlem alınması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“TAŞIMALI EĞİTİM AMACININ DIŞINA ÇIKTI”

Taşımalı eğitimin uygun ve güvenli olduğu için tercih edildiğini vurgulayan Ünal, “Taşımalı eğitimde uygunluk boyutu ortadan kalktı diyebiliriz. Etrafımdaki aracı olmayan veliler, şu anda ne yapacakları konusunda daha fikir bulamadılar. Bir arkadaşım bana, kendi çocuğu için kendi aracımla götürmemi talep etti. Bu da ne kadar doğru ne kadar sağlıklı oturup düşünmeliyiz. Durum bu boyuta geldi artık. Umarım bu fiyatlara düzenleme gelir ve artık herkes gönül rahatlığı ile çocuklarını servisle okula götürebiliriz” dedi.