Ölen babadan emekli maaşı alabilmek için boşananlar var! SGK hepsi için düğmeye bastı 50 bin kişi etkilenecek

19 Haziran 2024 10:14 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 10:13

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SGK, usulsüzlük cezaları konusunda adımlar attı.

SGK, haksız yere emekli maaşı alan kişilere yönelik inceleme başlattığını ve bayramdan sonra 50 bin emeklinin maaşını keseceğini açıkladı.

Usulsüz emeklilik araştırmasında özellikle malulen emekli olan ve dul maaşı alan kişiler titizlikle irdeleniyor.

Yaklaşık 50 bin kişinin emekli maaşını kestiklerini belirten SGK yetkilileri, Kurban Bayramı'ndan sonra düğmeye basacak.

Emekli maaşına el konulacak kişilerden bu zamana kadar ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek.

SGK’ya iade edilecek tutar, kişiden kişiye değişmekle birlikte uzun seneler sürecince emekli aylığı alan kimi şahıslardan 500 bin liraya kadar tutar geri ödeme sağlayacak.

BAYRAMDAN SONRA 50 BİN EMEKLİNİN MAAŞI YATMAYACAK

SGK yapılan usulsüzlükle ilgili sahte sigorta yaptıranları mercek altına alan müfettişler 2024 yılında yaklaşık 50.000 kişiyi tespit etti.

Bayram sonrası o emeklilerin maaşları yatmayacak.

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, tespit edilenler arasında ölen babadan maaş alabilmek için boşanıp birlikte yaşamaya devam edenler bile mevcut

SGK müfettişleri sahte sigortayla emekli olanları tek tek belirledi.

Pek çok kişinin prim gün sayısını doldurmak için sahte sigorta yöntemine başvurduğu anlaşıldı.

Artan maaş yükü sonrası SGK , 2024 yılında sahte sigorta ve usulsüz yöntemle aylık alan yaklaşık 50.000 kişiyi sistem dışına atacak.

Bu kişilerin önceki ödemelerinin yasal faiziyle beraber iadesi talep edilecek.

Bayram sonrası o maaşların yatırılmayacağı ve yasal işlemlerin başlatılacağı açıklandı.