Önce dağıtıyor sonra toparlıyor! Piyasalar bayram ertesine nasıl başlayacak?

Piyasaların gözü 2 Nisan'da açıklanacak tarifelerde. Altın fiyatları, Trump’ın yeniden seçilmesi ve jeopolitik belirsizliklerle 3.200 dolara kadar yükseldi. Yıl ortasında 3.400 dolar seviyesine ulaşma ihtimali konuşulmaya başlandı. Gram altın fiyatları, dolar kurunun yükselmesiyle birlikte 4.000 TL'yi gözüne kestirdi. Borsa İstanbul ise 9.600 seviyesinin korunması durumunda toparlanma bekleniyor. Ekonomist Tuna Kaya, piyasaların bayram ertesine nasıl başlayacağını anlattı.

Küresel belirsizlikler ayyuka çıktı. Ons altın, 3.200 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın üzerinde dolar kurunun etkisi ile rüzgarı arkasına aldı. Altın fiyatlarında son dönemde görülen hızlı yükseliş, küresel belirsizliklerin ve ABD’de Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesinin etkisiyle hız kazandı. Ekonomist Tuna Kaya, "Eğer mevcut gerilim devam ederse, yıl ortasında 3.400 dolar seviyelerinin test edilebileceği yönünde" açıklamasında bulundu.

PİYASALARI NELER BEKLİYOR?

TGRT Haber TV'ye konuşan Tuna Kaya önemli açıklamalara imza attı.

"2010’lu yılların başında 1.000 dolar seviyelerinden 1.300 dolara yükselen altın, uzun süre bu seviyelerde sıkışmıştı. Ancak 2018’de Trump’ın Çin’e uyguladığı tarifelerle birlikte altın fiyatları 2.000 dolar seviyesine doğru güçlü bir yükseliş kaydetti.

Şimdi Trump yeniden başkanlık koltuğunda ve altın 2.800 dolardan başladığı yılı 3.200 dolara kadar yükselerek devam ettiriyor.

ALTINDA 3.400 DOLAR YOLDA MI?

Piyasalar, Trump’ın sadece ekonomik değil, jeopolitik anlamda da belirsizlik yaratan politikalarının altını daha da yukarı taşıyabileceğini düşünüyor. Birçok global yatırım kuruluşu yıl sonu için 3.100-3.150 dolar seviyelerini öngörmüştü, ancak bu seviyeler şimdiden aşıldı. Benim kişisel beklentim, eğer mevcut gerilim devam ederse, yıl ortasında 3.400 dolar seviyelerinin test edilebileceği yönünde.

GRAM ALTINDA 4.000 TL HAYAL DEĞİL

Altındaki yükselişin gram altına nasıl yansıyacağı merak konusu. Ons altın hesaplanırken 31,1 gram baz alınarak dolar kuruyla çarpılıyor. Burada önemli nokta, dolar TL kurunun yıl sonunda 40-42 bandına çıkma olasılığı. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, 4.000 TL seviyeleri yatırımcılar için artık bir hayal olmaktan çıkabilir.

Gram altın yatırımcısına şunu özellikle vurgulamak gerekir: Türkiye’deki mevcut ekonomik riskler ve kur dalgalanmaları karşısında gram altın bir koruma kalkanı görevi görüyor. Bu yüzden uzun vadede gram altın yatırımcılarının panik yapmasına gerek yok.

ÖNCE DAĞITIYOR SONRA TOPARLIYOR

Trump’ın ekonomi yönetiminde klasik emlakçı taktiğini sürdürdüğünü görüyoruz. Önce piyasada belirsizlik yaratıyor, ardından toparlama hamleleriyle fırsatları değerlendiriyor. Çin ile ticaret savaşlarında bunu defalarca gördük. Şimdi de hem tarifeler hem de Rusya ile ilişkiler konusunda benzer bir strateji izledi.

ALTIN 14 TRİLYON DOLARLIK DEV BİR VARLIK OLDU

Bu durum, altını güvenli liman olarak ön plana çıkarırken, piyasaları da dalgalı bir sürece soktu. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var: Altın, 14 trilyon dolarlık dev bir varlık haline gelmiş durumda. Bu kadar büyük bir piyasayı daha yukarı taşımak zor olsa da jeopolitik riskler devam ettikçe yükselişin sürebileceğini söylemek mümkün.

BORSA İSTANBUL'DA 9.600 KRİTİK EŞİK

Bayram tatili sonrası piyasalar kısa bir hafta geçirecek. Borsa İstanbul tarafında ise gözler 9.600 seviyesinde olacak. Eğer bu seviye korunursa, borsa toparlanabilir. Ancak siyasi riskler nedeniyle dalgalanma devam edebilir.

Özellikle hisse senetleri tarafında ciddi bir ucuzlama söz konusu. Enflasyon karşısında borsa, yatırımcılara korunma fırsatı sunmaya devam edebilir. Ancak burada belirleyici olan unsur, Türkiye’deki siyasi gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi olacak.

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Şu anki göstergeler, ons altında 3.200 dolar seviyesinde bir duraklama olabileceğini, ancak Trump’ın politikalarıyla 3.400 dolar seviyesinin de yıl ortasında test edilebileceğini gösteriyor. Gram altında ise dolar kurunun gidişatına bağlı olarak 4.000 TL seviyeleri artık çok da uzak görünmüyor. Yatırımcılar için en önemli nokta, piyasalardaki belirsizliklere karşı stratejik ve sabırlı bir yatırım planı oluşturmak olacak.

Borsa İstanbul tarafında ise 9.600 seviyesinin altına inilmediği sürece toparlanma beklentisi korunabilir. Ancak buradaki kritik nokta, siyasi gelişmelerin yaratacağı risk faktörleri olacak."

PİYASALAR 2 NİSAN'DA AÇIKLANACAK TARİFELERE ODAKLANDI

Uzmanlar, ABD tarafından 2 Nisan'da açıklanacak tarifelerin endişe edildiği kadar sert olmaması durumunda, altının ons fiyatında geri çekilmeler olabileceğini ancak mevcut belirsizliklerle orta ve uzun vadede tekrar yükselişlerin görülebileceğini söyledi.