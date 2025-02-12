OPEC ham petrol üretimi Ocak ayında düştü! 2025, 2026 küresel petrol talebi büyüme tahminlerine bağlı kaldı

OPEC'in ocak ayındaki ham petrol üretimi günlük 121 bin varil azalarak 26 milyon 678 bin varile düştü, en büyük düşüş Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüldü. Küresel talebe ilişkin endişeler ve OPEC dışı üreticilerin artan üretimi nedeniyle grubun üretim kesintileri Mart sonuna kadar yürürlükte kalacak.

OPEC’İN HAM PETROL ÜRETİMİ GERİLEDİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ocak ayına ilişkin aylık petrol piyasası raporuna göre örgütün ham petrol üretimi geçen aya kıyasla günlük 121 bin varil azalarak 26 milyon 678 bin varile düştü. Libya'da üretim günlük 17 bin varil artarak 1 milyon 277 bin varile yükselirken BAE’de ise günlük üretim 37 bin varil azalarak 2 milyon 933 bin varile geriledi.

Grubun en büyük petrol üreticisi konumundaki Suudi Arabistan’ın üretimi de ocak ayında düşüş gösterdi.

ÜRETİM GÜNLÜK 13 BİN VARİL AZALDI

Üretim günlük 13 bin varil azalarak 8 milyon 937 bin varil seviyesine indi. OPEC+ olarak bilinen ve OPEC üyesi ülkelerin yanı sıra bazı üretici ülkeleri de kapsayan genişletilmiş grubun toplam ham petrol üretimi ise ocak ayında günlük 118 bin varil azalarak 40 milyon 625 bin varil oldu.

OPEC ÜRETİM KESİNTİLERİNDEN TAVİZ VERMEYECEK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Nisan ayından itibaren üretimi kademeli olarak artırma planlarını teyit ettikten sonra petrol talebine ilişkin tahminini korudu ancak ABD Başkanı Trump'ın ticaret politikasının piyasalara bir miktar belirsizlik enjekte ettiğini söyledi. OPEC, ABD Başkanı'nın piyasaya daha fazla petrol getirilmesi yönündeki çağrılarına rağmen üretim politikasında değişiklik yapmayacağının sinyalini verdi.

Başkan Donald Trump, küresel petrol fiyatlarını düşürmek ve Ukrayna savaşının sonunu hızlandırmak için OPEC'i üretim kesintilerini geri almaya çağırdı. Ancak bu çağrılar ne OPEC'ten ne de ABD petrol endüstrisinden olumlu bir tepki almadı.

OPEC, 2025 VE 2026 KÜRESEL PETROL TALEBİ TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

OPEC bu yıl da sağlam talep büyümesi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl OPEC küresel petrol talebini abartmıştı ve bu da piyasada bir miktar oynaklığa ve OPEC içinde karışıklığa yol açmıştı. OPEC, 2025 yılı için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini ocak ayı raporunda sabit tuttu.

Buna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, aylık raporunda dünya petrol talebinin 2025'te günde 1,45 milyon varil (bpd) ve 2026'da günde 1,43 milyon bpd artacağını bildirdi. Her iki tahmin de geçen aya göre değişmedi.

RUSYA, ŞUBAT AYINDA OPEC'İN PETROL KESİNTİLERİNE UYACAK

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Çarşamba günü Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile yaptığı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini Şubat ayında yerine getirmeyi planladığını doğruladı. OPEC ve ortakları Aralık ayında gönüllü petrol üretim kesintilerini Mart ayı sonuna kadar günde 2,2 milyon varil (bpd) uzatma konusunda anlaştılar.

Novak, Rusya'nın 2024'te rafine edilen petrol miktarını yakalaması veya geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Ülke geçen yıl 266,5 milyon ton rafine etti.

Sıkça Sorulan Sorular OPEC'de hangi ülkeler var? OPEC, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün kısaltmasıdır. Beş kurucu üyesi Suudi Arabistan , Venezuela , İran, Irak ve Kuveyt'tir.