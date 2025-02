Asgari ücrete ara zam sinyali! İsa Karakaş'tan çalışanları heyecanlandıran açıklama

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, artan yaşam maliyetleri ve yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretlilerin talep ettiği ara zamma ihtiyaç olduğunu, geçmişte yaşanan benzer örneklerle bu adımın önemine dikkat çekti. Asgari ücrete ara zam gelecek mi, sorusuna cevap veren İsa Karakaş, ara zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN ARA ZAM KAÇINILMAZ

Asgari ücret için çalışanlar ara zam talebini yeniden gündeme taşıdı. 2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış, maaşları 22 bin 104 TL’ye yükseltti. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle, birçok asgari ücretli ara zam talep ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, köşesinde bu ara zammın "kaçınılmaz" olduğunu belirterek, geçmişte yaşanan benzer örneklerle açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA YENİLDİ

İsa Karakaş'ın yazısı şöyle;

''Geçen sene en çok asgari ücretliler mağdur oldu. Keza 2024 yılında memurlara, kamu işçilerine ve tüm emeklilerin maaşlarına güncelleme yapılırken yüksek enflasyon rakamlarına rağmen bir tek asgari ücretlilere güncelleme yapılmadı. Üstelik TÜİK’e göre 2024 yılı enflasyonu %44,38 olmasına karşın 2025 yılı için asgari ücrete bu rakamın çok gerisinde sadece %30 oranında güncelleme yapıldı.

GEÇMİŞTE İKİ KEZ ZAM YAPILIYORDU

Son 23 yıl boyunca asgari ücretin belirlenme şekli şöyle;

2000-2002 Yılları Arasında: Yüksek enflasyon nedeniyle her yıl 4 kez asgari ücret belirlenip zam yapıldı.

2003 Yılı ve Sonrası: 2003’ten 2015 yılına kadar, asgari ücret her yıl iki kez güncellendi.

2016-2022 Dönemi: Enflasyonun nispeten düşük olduğu bu dönemde, asgari ücret yalnızca bir kez, yıl sonunda belirlendi.

2022-2023 Yılları: Yüksek enflasyon nedeniyle her yıl iki kez asgari ücret belirlendi. Ancak, 2024 yılında enflasyon çok yüksek olmasına rağmen beklenen ara zam yapılmadı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MÜJDESİ Mİ?

Asgari ücretliler aleyhine ortaya çıkan yüksek gelir eşitsizlikleri ve fakirleşme ile ekonomik dengelerin korunması da dikkate alındığında asgari ücrete ara zam yapılması kaçınılmaz. Diğer yandan yasa gereği asgari ücretin işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek miktarda olması gerekiyor."

Sıkça Sorulan Sorular 2025 Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda 2025 yılında geçerli olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz senelerde temmuz ayında asgari ücrete 2. zam yapılırken, 2024 yılında ise bu düzenleme gerçekleşmemişti.