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Ekonomi
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 | İrem Çınar

OPEC+ ülkelerinden petrol kararı: 8 ülke Ağustos'ta üretim artışına gidecek

OPEC+ üyesi 8 ülke, küresel piyasa ve ekonomik görünümü değerlendirerek ağustos ayında günlük üretimi temmuza göre 548 bin varil artırma kararı aldı. Bu artış, 4 ay sürecek kademeli üretim artışını tek seferde gerçekleştirmiş oldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 13:44

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, ağustos ayında petrol üretimini temmuz ayına göre günlük 548 bin varil artırma kararı aldı.

8 ÜLKE AĞUSTOS'TA ÜRETİM ARTIŞINA GİDECEK

OPEC’ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’dan oluşan ülkelerin, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda, nisandan itibaren kademeli ve esnek şekilde geri çekilmeye başlanan günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri ele alındı. Bu kapsamda, ağustos ayında temmuz üretim seviyesine kıyasla günlük 548 bin varil artış yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu artışın, 4 aylık kademeli üretim artışına eşdeğer olduğu ifade edildi.

OPEC+ ülkelerinden petrol kararı: 8 ülke Ağustos'ta üretim artışına gidecek

Açıklamada, istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının da gösterdiği mevcut sağlıklı piyasa temelleri doğrultusunda bu kararın alındığı vurgulandı. Ancak, kademeli üretim artışlarının piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği, bu esnekliğin ise piyasa istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

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ETİKETLER
#opec
#küresel ekonomi
#petrol üretimi
#petrol fiyatlar
#Ekonomi
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