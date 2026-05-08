Korgan ilçesindeki maden sahasındaki sondaj çalışmaları, Danıştay kararı ile usulden bozuldu. Bunun üzerine Ordu İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen 9 kişilik heyet, Aybastı ilçesinde bulunan ve menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'na geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ordu Perşembe Yaylası'ndaki maden sondajını Danıştay durdurdu! Vatandaşın bilirkişiden tek beklentisi var Ordu'nun Korgan ilçesindeki maden sahasındaki sondaj çalışmaları, Danıştay kararı ile usulden bozuldu ve ardından heyet bölgede keşif yaptı. Danıştay kararı ile Korgan ilçesindeki maden sahasındaki sondaj çalışmaları usulden bozuldu. Ordu İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen 9 kişilik heyet, Aybastı Perşembe Yaylası'na geldi. Heyet, Aybastı Perşembe Yaylası ve Korgan Çobantepe mevkiindeki maden sahasında keşif gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri keşif sırasında bölgede güvenlik önlemleri aldı. Bölge halkı madenciliğe karşı olduğunu belirtti ve sondaj çalışmalarının iptalini bekliyor.

JANDARMA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI

Heyet üyeleri burada yaptıkları görüşmelerin ardından, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan ilçesinde bulunan Çobantepe mevkiinin 7 ayrı bölgesinde bulunan maden sahasındaki sondaj çalışmalarına yönelik keşif gerçekleştirdi. Bu esnada jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Keşif incelemesini tamamlayan heyet bölgeden ayrıldı.

VATANDAŞ SONDAJIN İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYOR

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yıllardır yaylalarda hayvancılık ve tarım yaptıklarını belirterek, bölgede madenciliği istemediklerini belirttiler.

Vatandaşlar, keşfin ardından sondaj çalışmalarının iptal olacağını umut ettiklerini belirterek, verilecek olan kararı beklediklerini söylediler.