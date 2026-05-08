Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Ordu Perşembe Yaylası'ndaki maden sondajını Danıştay durdurdu! Vatandaşın bilirkişiden tek beklentisi var

Ordu Perşembe Yaylası'nda maden sahası olarak açılmak istenmesi nedeniyle tartışma konusu olan ve sondaj çalışmaları Danıştay'dan dönen yaylayla ilgili bilirkişi inceleme yaptı. Vatandaşlar, alınacak kararla bölgenin maden açılmasının iptal edilmesini istiyor.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 20:02

Korgan ilçesindeki maden sahasındaki sondaj çalışmaları, Danıştay kararı ile usulden bozuldu. Bunun üzerine Ordu İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen 9 kişilik heyet, Aybastı ilçesinde bulunan ve menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'na geldi.

JANDARMA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI

Heyet üyeleri burada yaptıkları görüşmelerin ardından, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan ilçesinde bulunan Çobantepe mevkiinin 7 ayrı bölgesinde bulunan maden sahasındaki sondaj çalışmalarına yönelik keşif gerçekleştirdi. Bu esnada jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Keşif incelemesini tamamlayan heyet bölgeden ayrıldı.

VATANDAŞ SONDAJIN İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYOR

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yıllardır yaylalarda hayvancılık ve tarım yaptıklarını belirterek, bölgede madenciliği istemediklerini belirttiler.

Vatandaşlar, keşfin ardından sondaj çalışmalarının iptal olacağını umut ettiklerini belirterek, verilecek olan kararı beklediklerini söylediler.

