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 | Bengü Sarıkuş

Orta Doğu gerilimi ve Fed beklentileri piyasaları şekillendirdi: Altın fiyatları zirvede, petrol fırladı

Orta Doğu’da İsrail-İran gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti, Brent haftayı yüzde 11,1 artışla kapattı. Güncel altın fiyatları ve platin fiyatları, güvenli liman talebiyle rekor seviyelere çıktı.

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Orta Doğu gerilimi ve Fed beklentileri piyasaları şekillendirdi: Altın fiyatları zirvede, petrol fırladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 15:46

İsrail’in İran’ın nükleer tesisleri ve füze altyapısına yönelik geniş çaplı hava saldırıları ve İran’ın aynı gece Tel Aviv’e balistik füzelerle karşılık vermesi, küresel piyasalarda tansiyonu yükseltti. Jeopolitik gerilimler, "güvenli liman" varlıklara olan talebi artırırken, petrol arzına ilişkin endişeler fiyatları yukarı taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı nükleer programı konusunda anlaşmaya varmaya çağırırken, yaşanan gelişmeler dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların aksayabileceğine dair kaygıları artırdı. Uzmanlar, İran’ın boğazı ablukaya almasının Çin ile ilişkilerine zarar verebileceğini ve ülkenin ekonomisine ağır bedel ödeteceğini vurguladı.

Orta Doğu gerilimi ve Fed beklentileri piyasaları şekillendirdi: Altın fiyatları zirvede, petrol fırladı

PETROLDE SERT YÜKSELİŞ

Jeopolitik risklerin etkisiyle Brent petrol haftayı yüzde 11,1’lik artışla 73,7 dolardan tamamlarken, bu artış Ekim 2022’den bu yana en güçlü haftalık yükseliş oldu. İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, tesislerin zarar görmediğini açıklasa da sevkiyat güvenliğiyle ilgili endişeler sürüyor. New York’ta işlem gören doğalgaz fiyatı ise haftalık bazda yüzde 2,5 geriledi.

Orta Doğu gerilimi ve Fed beklentileri piyasaları şekillendirdi: Altın fiyatları zirvede, petrol fırladı

DEĞERLİ METALLERDE GÜVENLİ LİMAN RALLİSİ

Orta Doğu’daki gerilim ve ABD'de açıklanan düşük enflasyon verileriyle birlikte yatırımcılar altın ve platine yöneldi. Altının onsu 3.433 dolarla tarihi zirveye yaklaşırken, platin 1.308 dolarla Şubat 2021’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Platindeki arz sıkıntısı ve sanayide artan kullanım fiyatları desteklerken, yıl başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazanan platin, en çok prim yapan değerli metal oldu.

Gümüş yüzde 25, altın yüzde 30 değer kazanırken, paladyum ise yılın ilk yarısında artış kaydetse de yüzde 1,9’luk haftalık kayıpla dikkat çekti. Analistler, paladyumun elektrikli araçlara geçiş sürecinde talep daralması yaşadığını belirtti.

Orta Doğu gerilimi ve Fed beklentileri piyasaları şekillendirdi: Altın fiyatları zirvede, petrol fırladı

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

ABD'de Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında kaldı. Bu verinin ardından Fed’in gelecek haftaki toplantıda faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalar, Eylül ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 86 olarak fiyatlıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42’ye gerilerken, dolar endeksi yüzde 1 düşüşle 98,2 seviyesine indi.

Orta Doğu gerilimi ve Fed beklentileri piyasaları şekillendirdi: Altın fiyatları zirvede, petrol fırladı

TRUMP’TAN ÇİN AÇIKLAMASI: NADİR ELEMENTLER DE ANLAŞMADA

Eski Başkan Trump, Truth Social’dan yaptığı açıklamada, Çin ile nadir toprak elementlerini de kapsayan bir ticaret anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşma, iki ülke liderlerinin onayına bağlı. Trump, Çin ürünlerine yüzde 55, ABD ürünlerine ise yüzde 10 tarife uygulanacağını belirtti.

Orta Doğu gerilimi ve Fed beklentileri piyasaları şekillendirdi: Altın fiyatları zirvede, petrol fırladı

BAZ METALLERDE ÇİN BELİRSİZLİĞİ

Baz metaller haftayı karışık bir seyirle tamamladı. Çin’in zayıf sanayi ve ithalat verileri, küresel talep görünümünü olumsuz etkilerken, ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler fiyatları destekledi. Bakır yüzde 1,6, çinko yüzde 1, nikel yüzde 1,9 düşerken; alüminyum yüzde 1, kurşun yüzde 0,2 değer kazandı.

Orta Doğu gerilimi ve Fed beklentileri piyasaları şekillendirdi: Altın fiyatları zirvede, petrol fırladı

TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK SEYİR

ABD Tarım Bakanlığı’nın olumlu tahıl raporu ve Çin talebiyle ilgili gelişmeler tarım emtia fiyatlarını etkiledi. Soya fasulyesi yüzde 1,1, mısır yüzde 0,2 ve pirinç yüzde 0,9 artarken, buğday yüzde 2,1 geriledi.

Kahve ve kakaoda ise arz kaynaklı baskı öne çıktı. Brezilya’da Robusta hasadının güçlü seyretmesi kahve fiyatlarını aşağı çekerken, Fildişi Sahili’nde olumlu hava koşulları kakao arzını artırdı. Haftalık bazda kakao yüzde 12,5, kahve yüzde 2,7, pamuk ise yüzde 0,5 geriledi. Şeker fiyatları ise yüzde 0,3 yükseldi.

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