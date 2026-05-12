Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Orta Doğu'da gerilim arttı petrol yine yükseldi!

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla yüzde 3'ten fazla yükseldi. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 15:11

Dün günü 104,21 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 14.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,23 artarak 107,61 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3,43 artışla 101,44 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı ’ın ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" söylemesinin, Orta Doğu’da gerilimin azalacağına yönelik beklentileri zayıflatması etkili oldu.

TRUMP ETKİSİ

Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." dedi. ABD Başkanı, ayrıca ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için başlatıp kısa süre sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi adlı operasyona yeniden dönmeyi düşündüğünü ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da gerginliklerin süreceği ihtimalini artırarak, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Fiyatlar, ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanacağına yönelik iyimserliğin zayıflamasıyla yükselirken, piyasaların odağında bugün ABD’de açıklanacak bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Orta Doğu kaynaklı risklerin ABD ekonomisi üzerinde henüz kayda değer bir etkisinin bulunmadığını belirterek, bu risklerin devam etmesi durumunda söz konusu etkilerin daha belirgin hale gelebileceğini söyledi. Trump'ın bu haftaki Çin ziyareti de piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Trump’ın perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Brent petrolde teknik olarak 107,95 doların direnç, 106,25 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

