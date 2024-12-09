Orta Doğu'daki çalkantılar petrol fiyatlarını hareketlendirdi

09 Aralık 2024 09:20 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:25

Orta Doğu'daki belirsizlik petrol fiyatlarını hareketlendirdi! Beşar Esad'ın iktidardan düşmesi piyasaları etkilerken, Çin'den gelen zayıf talep sinyalleri fiyat artışını sınırladı.

Suriye​ Devlet Başkanı Beşar Esad’ın iktidardan düşmesi, Orta Doğu’daki belirsizliği artırdı ve petrol fiyatlarına yansıdı. Ancak küresel talep beklentilerinin zayıflaması fiyat artışını sınırladı.

Petrol Fiyatları​ Yükselişte

Brent petrolün varil fiyatı 71,48 dolara yükselerek %0,51 oranında artış gösterdi. ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise %0,57 artışla varil başına 67,58 dolardan işlem gördü.

Esad Rejiminin Çöküşü ve Yeni Belirsizlikler

Suriye’de muhalif güçler, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın iktidardan düştüğünü duyurdu. Bu, 50 yıllık bir aile yönetiminin sonu oldu. Bu gelişme, bölgede halihazırda devam eden çatışmaların üzerine yeni bir istikrarsızlık dalgası ekledi. Uzmanlar, bu durumun petrol piyasasına etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Mitsubishi UFJ Research ekonomisti Tomomichi Akuta, "Suriye'deki gelişmeler, Orta Doğu’daki siyasi belirsizliği artırarak petrol piyasasına destek sağladı. Ancak Çin’den gelen zayıf talep sinyalleri ve Suudi Arabistan’ın fiyat indirimleri piyasada aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor" dedi.

Suudi Arabistan​ ve OPEC+’tan Yeni Adımlar

Suudi Aramco, 2025 yılı Ocak ayı petrol fiyatlarını Asya pazarında son dört yılın en düşük seviyesine çekti. Çin'deki talep zayıflığı, bu kararın temel nedeni olarak gösteriliyor.

Öte yandan, OPEC+ ülkeleri petrol üretim kesintilerini 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı. Daha önce Ekim 2024’te üretim artışına geçilmesi planlanıyordu. Ancak küresel talepteki yavaşlama ve diğer bölgelerdeki üretim artışı, bu planın birkaç kez ertelenmesine yol açtı.

Küresel Ekonomi ve Petrol Talebi

ABD’deki petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı Eylül ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD’nin üretimini artırma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri ise petrol talebini baskılıyor. Çin’de tüketici enflasyonunun son beş ayın en düşük seviyesine gerilemesi ve fabrika fiyatlarındaki düşüş, ekonomik toparlanmanın zayıf seyrettiğini gösteriyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı enflasyon verilerinin, faiz politikaları üzerinde belirleyici olacağını düşünüyor. Ancak ANZ analistlerine göre, Fed’in faiz indirimleri bile petrol talebi üzerindeki baskıyı hafifletmekte yetersiz kalabilir.

Piyasalar Gözünü Çin’e Çevirdi

Bu hafta Çin’de düzenlenecek bir konferansta, 2025 yılına yönelik ekonomik politikaların belirlenmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu konferanstan çıkacak kararların petrol talebi ve fiyatlarına etkilerini yakından takip ediyor.