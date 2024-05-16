Orta Doğu’daki fintek fuarında TÖDEB ve Türk markaları öne çıktı

16 May 2024 16:32 - Güncelleme : 16 May 2024 16:33

Bu yıl 24’üncü kez kapılarını açan Seamless Dubai, 750 firma ve 500 konuşmacıyı ağırlarken, 25 bin üzerinde ziyaretçinin akınına uğradı. Organizasyonda, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliğiyle açılan Türkiye Pavilyonu ziyaretçi akınına uğrarken, pavilyonda bulunan 8 Türk markası ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin ilk kez milli katılım ile temsil edildiği dev fuarda yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten PayFix Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serhat Akdağ, "Fuarda ülkemizi temsilen Payfix olarak yerimizi almanın haklı gurunu yaşadık. Binlerce sektör profesyoneli standımızı ziyaret etti ve iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladık. Türk fintek sektörünün geldiği seviyeyi tüm dünyaya göstermiş olduk bu organizasyonda. 3 günlük süreçte bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin ve TÖDEB Genel Sekreteri Sühendan Enisel’e teşekkürlerimi iletiyorum. Şirket olarak bu ve bunun gibi küresel organizasyonların ülkemize katacağı katma değerin de farkındayız. Ülkemizin güçlü fintek ekosistemini ve PayFix’in vizyonunu bu tür platformlarda anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

25 binden fazla ziyaretçinin binin üzerinde firma ve start-up ile buluştuğu organizasyon B2B görüşmelere ve sektörün geleceğine yön verecek panellere sahne oldu.