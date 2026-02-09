Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Ortak Karar yılın ilk toplantısını yaptı

Türkiye’nin yeni nesil iş dünyası platformu Ortak Karar tarafından düzenlenen Şubat ayı vizyon toplantısı, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek yüksek katılımlı ve verimli bir etkinliğe dönüştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ortak Karar yılın ilk toplantısını yaptı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 12:09

Sektörel trendlerin, yeni nesil yönetim anlayışlarının ve geleceğe dönük stratejilerin ele alındığı toplantı, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ortak Karar Platformu Başkanı Abdullah Yaşar, platformun bir yıldan kısa bir sürede gösterdiği gelişime dikkat çekti. Yaşar, bu süre içinde geniş bir etkileşim ağı oluşturduklarını belirterek, “Ortak Karar artık sadece bir buluşma noktası değil; fikirlerin, projelerin ve iş birliklerinin somut çıktılara dönüştüğü bir ekosistem haline geldi. Önümüzdeki dönemde daha da güçlü adımlar atacağız.” ifadelerini kullandı.

Ortak Karar yılın ilk toplantısını yaptı

Açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan Alta Sistem Danışmanlık Yöneticisi Mert Sadıkzade, yapay zekâ teknolojilerinin iş dünyasında yarattığı dönüşümü etkileyici örneklerle aktardı. Sadıkzade, özellikle karar alma süreçleri, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve yeni iş modelleri üzerinde yapay zekânın radikal etkileri olacağına vurgu yaparak, katılımcılara geleceğe yönelik önemli bir perspektif sundu.

Etkinliğin son bölümünde ise iş dünyasının iki değerli isim; aynı zamanda Ortak Karar Danışma Kurulu Başkanı olan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ile REYSAŞ Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, enerjisi yüksek ve ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdi. Deneyimlerini, sektörel öngörülerini ve sürdürülebilir büyümeye ilişkin görüşlerini paylaşan iki isim, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Ortak Karar, yıl boyunca düzenleyeceği vizyon toplantılarıyla iş dünyasının nabzını tutmaya, yeni fikirlerin ve iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlamaya devam edecek.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.