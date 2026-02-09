Ortak Karar yılın ilk toplantısını yaptı

Sektörel trendlerin, yeni nesil yönetim anlayışlarının ve geleceğe dönük stratejilerin ele alındığı toplantı, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ortak Karar Platformu Başkanı Abdullah Yaşar, platformun bir yıldan kısa bir sürede gösterdiği gelişime dikkat çekti. Yaşar, bu süre içinde geniş bir etkileşim ağı oluşturduklarını belirterek, “Ortak Karar artık sadece bir buluşma noktası değil; fikirlerin, projelerin ve iş birliklerinin somut çıktılara dönüştüğü bir ekosistem haline geldi. Önümüzdeki dönemde daha da güçlü adımlar atacağız.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan Alta Sistem Danışmanlık Yöneticisi Mert Sadıkzade, yapay zekâ teknolojilerinin iş dünyasında yarattığı dönüşümü etkileyici örneklerle aktardı. Sadıkzade, özellikle karar alma süreçleri, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve yeni iş modelleri üzerinde yapay zekânın radikal etkileri olacağına vurgu yaparak, katılımcılara geleceğe yönelik önemli bir perspektif sundu.

Etkinliğin son bölümünde ise iş dünyasının iki değerli isim; aynı zamanda Ortak Karar Danışma Kurulu Başkanı olan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ile REYSAŞ Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, enerjisi yüksek ve ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdi. Deneyimlerini, sektörel öngörülerini ve sürdürülebilir büyümeye ilişkin görüşlerini paylaşan iki isim, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Ortak Karar, yıl boyunca düzenleyeceği vizyon toplantılarıyla iş dünyasının nabzını tutmaya, yeni fikirlerin ve iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlamaya devam edecek.

