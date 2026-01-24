Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu demir yolunun yerli ve milli sinyalizasyon projesinde sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında 23 yılda sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardıklarını bildirerek, "Yerli ve milli sinyalizasyon sistemiyle Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattımızı sinyalli hale getirerek, sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik." ifadesini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu demir yolunun yerli ve milli sinyalizasyon projesinde sona gelindi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 13:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu demir yolu hattındaki yerli ve milli sinyalizasyon sistemini de resmi olarak hizmete almasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında emniyet, kapasite, hız ve verimlilik artışı için kritik öneme sahip sinyalizasyon çalışmalarında önemli bir adım atıldığını belirtti.

Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu demir yolunun yerli ve milli sinyalizasyon projesinde sona gelindi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen Ulusal Demir Yolu Sinyalizasyon Sistemi'nin başarıyla uygulanmaya devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağı bulunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yerli ve milli demir yolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "Bu kapsamda geliştirilen Ulusal Demir Yolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor. Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var. 23 yılda sinyalli hat uzunluğu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıktı. Yerli ve milli sinyalizasyon sistemiyle Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.

Halen Karaman-Ulukışla, Afyonkarahisar-Karakuyu, Karakuyu-Bozanönü-Isparta-Burdur, Malatya-Elazığ ve Alayunt-Afyonkarahisar hatlarında çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden yaklaşık 4 bin kilometrelik hızlı tren hattının da ETCS sinyalizasyon sistemleri ile donatıldığına işaret etti.

Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu demir yolunun yerli ve milli sinyalizasyon projesinde sona gelindi

PROJELERİN YÜZDE 50'SİNDE TÜRK MÜHENDİSLERİN İMZASI VAR

Uraloğlu, demir yollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresinin yerli ve milli sistemlerle donatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yani projelerimizin yüzde 50'sinde Türk mühendislerin imzasını taşıyan Ulusal Demir Yolu Sinyalizasyon Sistemi'ni kullanıyoruz. Sinyalizasyon yalnızca emniyet sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kapasiteyi artırarak daha fazla trenin aynı hat üzerinde güvenli şekilde işletilmesine, hızların yükselmesine ve taşıma verimliliğinin artmasına imkan tanıyor. Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitemizi büyütüyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde demir yolu taşımacılığı daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor. Demir yollarını, Türkiye'nin geleceğine açılan stratejik bir kapı olarak görüyoruz. Sinyalizasyon sistemlerimiz sayesinde daha az kaynakla daha fazla taşıma kapasitesine ulaşıyoruz. Yerli mühendislerimizin geliştirdiği milli sistemlerle yalnızca güvenlik ve kapasite değil, çevresel sürdürülebilirlik de sağlıyoruz. Bu kazanımlar, Türkiye'yi demir yolu teknolojilerinde lider konuma taşıyacak."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Haftanın şampiyonu belli oldu! Altın mı, borsa mı, döviz mi?
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren ikramiye kararı! İşçiye ilave ödeme yapılacak
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.