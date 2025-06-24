Otel yerine villa tercih edenler dikkat! En uygun villa fiyatları belli oldu

Okulların kapanmasıyla birlikte tatil sezonu da başladı. Villa tatili yapmak isteyenler için 2025 yaz sezonunun fiyatları netleşti. 4 kişilik bir ailenin en uygun villa tatili için ödemesi gereken minimum tutar belli oldu. İşte detaylar…

Okulların kapanmasıyla yaz tatili dönemi resmen başladı. Tatil planlarını yapan vatandaşlar, kimi memleketine doğru yola çıkarken, kimisi ise deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabileceği tatil bölgelerine yöneldi. Bu dönemde otel tatilinden farklı alternatifler arayanlar için villa kiralama seçeneği öne çıkıyor.

VİLLA TATİLİ REVAÇTA AMA CEP YAKIYOR

Özellikle kalabalıktan uzak, daha özgür ve konforlu bir tatil arayanların tercihi olan villalar, son yıllarda artan ilgiyle birlikte fiyatlarını da katladı. 4 kişilik bir çekirdek aile için temmuz ayında bir aylık villa kiralama bedeli ortalama 250 bin liradan başlıyor.

MALİYETLERİ BÖLÜŞMEK İÇİN AİLELER ORTAK TATİL PLANLIYOR

Yüksek maliyetler nedeniyle bazı aileler, aynı villayı sırayla kullanacak şekilde ortak kiralama yöntemini tercih ediyor. Bu modelde, villa aylık olarak kiralanıyor ancak haftalık ya da 15’er günlük dönemlerde farklı aileler dönüşümlü olarak villaya yerleşiyor. Böylece tatil masrafı bölüşülerek daha uygun hale getiriliyor.

SADECE KİRA YETMİYOR: EKSTRA MASRAFLAR DA VAR

Villa fiyatlarına haftalık havlu ve çarşaf değişimi, çıkış temizliği, elektrik ve su gibi temel hizmetler dahil ediliyor. Ancak doğal gaz bulunmayan bölgelerde tüp kullanımı ve ulaşım masrafları da tatil bütçesine eklenmek zorunda kalıyor.

BÖLGELERE GÖRE VİLLA KİRALARI

Temmuz ayı için 1 aylık villa kiralama bedelleri lokasyona göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı bölgelerde öne çıkan fiyatlar:

Dalaman, Akyaka: 170 bin TL

Kalkan: 214 bin TL (bazı yerlerde 250 bin TL’ye kadar çıkabiliyor)

Fethiye, Bodrum: 260 bin TL

Didim: 290 bin TL

Antalya: 285 bin TL

Kaş: 300 bin TL

Köyceğiz: 317 bin TL

Datça, Dalyan, Marmaris: 340-350 bin TL

Belek: 350 bin TL

Altınoluk: 445 bin TL

Kemer: 450 bin TL

Çeşme: 426 bin TL

Küçükkuyu (Çanakkale): 560 bin TL

Kuşadası: 520 bin TL

Göcek: 500 bin TL

Alanya: 400 bin TL