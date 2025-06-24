Otel yerine villa tercih edenler dikkat! En uygun villa fiyatları belli oldu

Okulların kapanmasıyla birlikte tatil sezonu da başladı. Villa tatili yapmak isteyenler için 2025 yaz sezonunun fiyatları netleşti. 4 kişilik bir ailenin en uygun villa tatili için ödemesi gereken minimum tutar belli oldu. İşte detaylar…
Okulların kapanmasıyla yaz tatili dönemi resmen başladı. Tatil planlarını yapan vatandaşlar, kimi memleketine doğru yola çıkarken, kimisi ise deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabileceği tatil bölgelerine yöneldi. Bu dönemde otel tatilinden farklı alternatifler arayanlar için villa kiralama seçeneği öne çıkıyor.
Özellikle kalabalıktan uzak, daha özgür ve konforlu bir tatil arayanların tercihi olan villalar, son yıllarda artan ilgiyle birlikte fiyatlarını da katladı. 4 kişilik bir çekirdek aile için temmuz ayında bir aylık villa kiralama bedeli ortalama 250 bin liradan başlıyor.
Yüksek maliyetler nedeniyle bazı aileler, aynı villayı sırayla kullanacak şekilde ortak kiralama yöntemini tercih ediyor. Bu modelde, villa aylık olarak kiralanıyor ancak haftalık ya da 15’er günlük dönemlerde farklı aileler dönüşümlü olarak villaya yerleşiyor. Böylece tatil masrafı bölüşülerek daha uygun hale getiriliyor.
Villa fiyatlarına haftalık havlu ve çarşaf değişimi, çıkış temizliği, elektrik ve su gibi temel hizmetler dahil ediliyor. Ancak doğal gaz bulunmayan bölgelerde tüp kullanımı ve ulaşım masrafları da tatil bütçesine eklenmek zorunda kalıyor.
Temmuz ayı için 1 aylık villa kiralama bedelleri lokasyona göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı bölgelerde öne çıkan fiyatlar:
Dalaman, Akyaka: 170 bin TL
Kalkan: 214 bin TL (bazı yerlerde 250 bin TL’ye kadar çıkabiliyor)
Fethiye, Bodrum: 260 bin TL
Didim: 290 bin TL
Antalya: 285 bin TL
Kaş: 300 bin TL
Köyceğiz: 317 bin TL
Datça, Dalyan, Marmaris: 340-350 bin TL
Belek: 350 bin TL
Altınoluk: 445 bin TL
Kemer: 450 bin TL
Çeşme: 426 bin TL
Küçükkuyu (Çanakkale): 560 bin TL
Kuşadası: 520 bin TL
Göcek: 500 bin TL
Alanya: 400 bin TL