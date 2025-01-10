Otobüs bilet fiyatlarına '2 ayda bir kontrollü zam' çağrısı! Bakanlığa iletilecek

10 Ocak 2025 16:37 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:40

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, Büyük İstanbul Otogarı’ndan geçtiğimiz yıl 20 milyon yolcunun seyahat ettiğini ve 448 bin 531 otobüs seferi düzenlendiğini açıkladı. Otobüs bilet fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, "Zamların 4 ayda bir yerine 2 ayda bir, kontrollü şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yolcu maliyetlerini düşürmek için Bakanlıkla iş birliği yapmak istiyoruz" diyerek çözüm arayışlarını vurgu yaptı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, 2024 yılında Büyük İstanbul Otogarı’nda yolcu taşımacılığının genel anlamda başarılı geçtiğini, ancak kasım ayından itibaren sefer sayılarında ve yolcu yoğunluğunda bir düşüş yaşandığını belirtti. Özcan, yaz aylarında otobüs sefer sayılarının günlük 1200 ile 1600 arasında değiştiğini ifade ederek, "Yaz döneminde otobüslerimiz dolu gitti, dolu geldi. Ancak şu an sefer sayılarımız 950’ye kadar düştü" ifadelerini kullandı.

2023 yılında Büyük İstanbul Otogarı’ndan toplam 440 bin 232 otobüs seferi düzenlendiğini hatırlatan Özcan, 2024 yılında bu sayının 448 bin 531’e ulaştığını ve toplamda 20 milyon yolcunun otogarı kullandığını açıkladı. Özcan, "Otogarda her ay ortalama 37 bin sefer gerçekleştirmişiz. Geçen yıl ocak ayında 34 bin 930, temmuzda 45 bin 377 ve ağustosta 45 bin 739 sefer düzenlenmiş. 2024 yılında bayramlar ve sömestr tatilinde seferlerimiz oldukça verimli geçti. Bakanlığın yetkilendirmesiyle ek seferler de koyduk. Genel olarak 2024, otobüs sektörü için oldukça olumlu bir yıl oldu" şeklinde konuştu.

"2 AYDA BİR KONTROLLÜ ZAM TALEP EDİYORUZ"

Birol Özcan, artan maliyetler nedeniyle otobüs bilet fiyatlarında düzenli bir artış yapılması gerektiğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan bir çalıştay talep ettiklerini belirterek, "Bakanlıktan 4 ayda bir değil, 2 ayda bir kontrollü zam yapılmasını istiyoruz. Ayrıca yolcu maliyetlerini düşürmek adına otogarlardan çıkış ücretlerinin ve otoban fiyatlarının aşağı çekilmesini talep ediyoruz. Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde otobüslerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmalarına izin verilmesi, Yalova, İzmit, Adapazarı, Bursa, İzmir ve Ankara seferlerini olumlu etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Özcan ayrıca, uzun hatlarda otobüslerin farklı şehirlerdeki duraklardan giriş-çıkış ücretlerinin aynı şekilde alınmasının yanlış olduğunu belirterek, "Bu uygulama otogar maliyetlerini artırıyor ve düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KORSAN TAŞIMACILIK SEFERLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

TOFED Genel Başkanı, D2 belgeli minibüslerin Trakya bölgesine korsan taşımacılık yaptığını ve bu durumun otobüs seferlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. "TÜYAP park alanında minibüsler bilet satıyor. Ancak D2 belgesiyle bilet satışı yapılması yasal değil. Bu bölgenin D1 belgeli firmalara devredilmesi gerekiyor ya da burada otobüsler için geçici bir otogar oluşturulmalı" dedi.

Özcan, Trakya’ya olan yolcu çıkışlarının Büyük İstanbul Otogarı’ndaki toplam yolcu oranının yüzde 40’ını oluşturduğunu hatırlatarak, "Minibüslerin Trakya’ya yolcu taşıması korsan taşımacılıktır ve sefer sayılarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

2024 yılında otobüs taşımacılığı sektöründe yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, maliyetler ve korsan taşımacılık gibi sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Özcan, sektörün geleceği için bu taleplerin karşılanmasının önemine vurgu yaptı.