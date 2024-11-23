Otobüs, taksi ve dolmuşlarda yeni dönem: Bakan Uraloğlu tarih verdi! Artık daha güvenilir olacak

23 Kasım 2024 15:12 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplu taşıma araçlarında güvenliği artırmak amacıyla yüz tanıma sistemini hayata geçireceklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, "2025'in ilk aylarında uygulamayı başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı​ Abdulkadir Uraloğlu​, katıldığı bir televizyon programında toplu taşıma​ sistemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, özellikle güvenlik​ ve denetim açısından kritik öneme sahip yeni uygulamaların detaylarını paylaştı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ UYGULANACAK

2025 yılının ilk çeyreğinde taksi, dolmuş ve otobüslerde yüz tanıma sistemi devreye alınacak. Bu uygulamayla, sürücülerin çalışma saatlerinin daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, güvenlik önlemlerinin artırılacağını vurguladı. "Sürücülerin 8 saatten fazla araç kullanmasını engellemek istiyoruz. Şu an bazı durumlarda bir şoför kendi çalışma süresini aşıp başkasının belgesiyle devam edebiliyor. Bu durumun önüne geçmek için kameralarla yüz tanıma sistemi kullanacağız" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK VE DENETİM ODAKLI YENİLİKLER

Bakan Uraloğlu, yüz tanıma sistemi dışında da toplu taşımaya yönelik çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ifade etti. Özellikle takograf verilerinin daha etkin kullanılması ve kazaların önlenmesi için yeni çözümler geliştirildiğini belirtti. Yeni yıl ile birlikte uygulanmaya başlanacak bu sistemlerin, toplu taşımada hem yolcular hem de sürücüler açısından daha güvenli ve denetimli bir ortam oluşturması bekleniyor.