Otomobil devi Ocak kampanyasını duyurdu! 250 bin TL takas desteği

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo Junior modelleri için yaptığı kampanyayı duyurdu. Alfa Romeo, ocak ayı boyunca Junior modelleri için kredi ve takas desteği kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Junior Ibrida ve Junior Elettrica modellerinde 250 bin liraya varan takas desteği ve kredi seçenekleri sunuluyor.

250 BİN TL TAKAS DESTEĞİ

Hibrit motor seçeneği bulunan Junior Ibrida'nın, Ibrida, Ibrida Speciale ve Speciale+ versiyonlarında 250 bin liraya varan takas desteği sağlanıyor.

Elektrikli motor seçeneği sunan Junior Elettrica'nın Speciale ve Speciale+ versiyonlarında ise 115 bin liraya varan takas desteğinin yanı sıra 300 bin lira kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı imkanı bulunuyor.