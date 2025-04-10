Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Otomobil fiyatları için nisan müjdesi! Faizsiz kredi, nakit indirim, sabit fiyat! Kampanyalar yağmur gibi

Nisan ayında otomobil fiyatları için kampanya fırtınası başladı. Markalar faizsiz kredi, nakit indirim ve finansman destekleri için kolları sıvadı. Bazı bayiler yüksek fiyatlardan vazgeçerken bazıları ise fiyatlarını sabit tuttu. Nissan, Togg ve Suzuki gibi markalar da Nisan ayında özel kampanyalar sunarken, Jaecoo ise yeni nesil SUV modellerinde nakit indirim rakibi arasında öne çıktı. İşte araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsatlar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 14:57

Otomobil piyasasında faizsiz kredi, nakit indirimler ve finansman destekleri fırtınası esiyor. Bol rekabet dolu kampanyalar başladı. Fiat, Renault, Chery, Peugeot, Kia ve Opel gibi birçok marka cazip fırsatlar sunarak araba alacakların ilgisini çekiyor. Bazı markalar fiyatlarını sabit tutsa da çoğu ekstra indirimler sağlayarak farklılaşmaya çalışıyor. Yerli üretici Togg ve Suzuki de avantajlı kredi seçenekleri ve uzun vadeli garanti programlarıyla kampanya yarışına katıldı. Sektör temsilcileri kısmi stok sınırlaması nedeniyle erken başvurunun avantajlı olduğu vurguladı.

Otomobil fiyatları için nisan müjdesi! Faizsiz kredi, nakit indirim, sabit fiyat! Kampanyalar yağmur gibi

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINDA BAHAR FIRSATI

Nisan ayı otomobil sektöründe adeta kampanya fırtınası estiriyor. Otomobil markaları, tüketici ilgisini artırmak için faizsiz kredi, nakit indirimi ve sabit fiyat avantajlarıyla dikkat çekti.

Otomobil fiyatları için nisan müjdesi! Faizsiz kredi, nakit indirim, sabit fiyat! Kampanyalar yağmur gibi

MARKALARDAN KAMPANYA ATAĞI

Fiat, Renault, Chery, Peugeot, Kia ve Opel gibi markalar, Nisan ayı boyunca cazip fırsatlarını açıkladı.

  • Fiat Egea: 150.000 TL için 12 ay vadeli %0 faiz
  • Renault Clio ve Megane: 200.000 TL’ye kadar %0,99 faizli kredi
  • Nissan Qashqai ve Juke: 200 bin TL’ye varan nakit destek ve sıfır faiz
  • Kia: Elektrikli modellerde %0 faiz avantajı
  • Peugeot 3008-2008: Takas desteği ve özel kredi oranları
  • Opel: Bireysel ve KOBİ müşterilere özel finansman seçenekleri
Otomobil fiyatları için nisan müjdesi! Faizsiz kredi, nakit indirim, sabit fiyat! Kampanyalar yağmur gibi

HEM FİYAT SABİT HEM FAİZ SIFIR

Bazı üreticiler kur artışına rağmen fiyatları sabit tutarak rekabeti artırdı.

  • Fiyat Sabitleyenler: BYD, Peugeot, Subaru
  • Ekstra İndirim Sunanlar: Hyundai, i20 ve Bayon modellerinde 30 bin TL indirim
  • Zam Yapanlar: Toyota, BMW, Citroen, Honda, VW
Otomobil fiyatları için nisan müjdesi! Faizsiz kredi, nakit indirim, sabit fiyat! Kampanyalar yağmur gibi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın alıp satanlar dikkat: Hedeftesiniz! Bütünleme oyunu hızla yayılıyor

LÜKS SEGMENT DE NİSAN COŞKUSUNA KATILDI

Mercedes-Benz, DS Automobiles ve Jaecoo gibi lüks markalar da Nisan ayına özel finansman seçenekleriyle öne çıktı.

  • Jaecoo: Yeni SUV modellerinde 120 bin TL’ye varan nakit indirim
  • Suzuki: 10 yıl garanti ve faizsiz kredi desteği
  • Togg: Stoklarla sınırlı avantajlı kredi planları
Otomobil fiyatları için nisan müjdesi! Faizsiz kredi, nakit indirim, sabit fiyat! Kampanyalar yağmur gibi

ARABA ALACAKLAR İÇİN BU KAMPANYALAR KAÇMAZ

Markalar kampanyaların Nisan ayı boyunca geçerli olacağını belirtse de, çoğu fırsat stoklarla sınırlı. Bu nedenle erken başvuru yapan tüketicilerin avantajları daha kolay yakalayabileceği vurgulandı.

Otomobil fiyatları için nisan müjdesi! Faizsiz kredi, nakit indirim, sabit fiyat! Kampanyalar yağmur gibi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çift maaş alanlar için sona gelindi! SGK yeni düzenlemeyi başlattı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.