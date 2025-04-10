Otomobil fiyatları için nisan müjdesi! Faizsiz kredi, nakit indirim, sabit fiyat! Kampanyalar yağmur gibi

Nisan ayında otomobil fiyatları için kampanya fırtınası başladı. Markalar faizsiz kredi, nakit indirim ve finansman destekleri için kolları sıvadı. Bazı bayiler yüksek fiyatlardan vazgeçerken bazıları ise fiyatlarını sabit tuttu. Nissan, Togg ve Suzuki gibi markalar da Nisan ayında özel kampanyalar sunarken, Jaecoo ise yeni nesil SUV modellerinde nakit indirim rakibi arasında öne çıktı. İşte araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsatlar.

Otomobil piyasasında faizsiz kredi, nakit indirimler ve finansman destekleri fırtınası esiyor. Bol rekabet dolu kampanyalar başladı. Fiat, Renault, Chery, Peugeot, Kia ve Opel gibi birçok marka cazip fırsatlar sunarak araba alacakların ilgisini çekiyor. Bazı markalar fiyatlarını sabit tutsa da çoğu ekstra indirimler sağlayarak farklılaşmaya çalışıyor. Yerli üretici Togg ve Suzuki de avantajlı kredi seçenekleri ve uzun vadeli garanti programlarıyla kampanya yarışına katıldı. Sektör temsilcileri kısmi stok sınırlaması nedeniyle erken başvurunun avantajlı olduğu vurguladı.

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINDA BAHAR FIRSATI

Nisan ayı otomobil sektöründe adeta kampanya fırtınası estiriyor. Otomobil markaları, tüketici ilgisini artırmak için faizsiz kredi, nakit indirimi ve sabit fiyat avantajlarıyla dikkat çekti.

MARKALARDAN KAMPANYA ATAĞI

Fiat, Renault, Chery, Peugeot, Kia ve Opel gibi markalar, Nisan ayı boyunca cazip fırsatlarını açıkladı.

Fiat Egea: 150.000 TL için 12 ay vadeli %0 faiz

Renault Clio ve Megane: 200.000 TL’ye kadar %0,99 faizli kredi

Nissan Qashqai ve Juke: 200 bin TL’ye varan nakit destek ve sıfır faiz

Kia: Elektrikli modellerde %0 faiz avantajı

Peugeot 3008-2008: Takas desteği ve özel kredi oranları

Opel: Bireysel ve KOBİ müşterilere özel finansman seçenekleri

HEM FİYAT SABİT HEM FAİZ SIFIR

Bazı üreticiler kur artışına rağmen fiyatları sabit tutarak rekabeti artırdı.

Fiyat Sabitleyenler: BYD, Peugeot, Subaru

Ekstra İndirim Sunanlar: Hyundai, i20 ve Bayon modellerinde 30 bin TL indirim

Zam Yapanlar: Toyota, BMW, Citroen, Honda, VW

LÜKS SEGMENT DE NİSAN COŞKUSUNA KATILDI

Mercedes-Benz, DS Automobiles ve Jaecoo gibi lüks markalar da Nisan ayına özel finansman seçenekleriyle öne çıktı.

Jaecoo: Yeni SUV modellerinde 120 bin TL’ye varan nakit indirim

Suzuki: 10 yıl garanti ve faizsiz kredi desteği

Togg: Stoklarla sınırlı avantajlı kredi planları

ARABA ALACAKLAR İÇİN BU KAMPANYALAR KAÇMAZ

Markalar kampanyaların Nisan ayı boyunca geçerli olacağını belirtse de, çoğu fırsat stoklarla sınırlı. Bu nedenle erken başvuru yapan tüketicilerin avantajları daha kolay yakalayabileceği vurgulandı.