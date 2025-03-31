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Ekonomi
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 | Mutluhan Yıldız

Otomobil fiyatlarını artıracak hamle! Fitch'ten uyarı geldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Amerika Birleşik Devletleri'nin otomobil ithalatına uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük tarifesinin araç fiyatlarını yukarı çekeceğini ve tüketici talebinde azalmaya yol açabileceğini ifade etti.

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Otomobil fiyatlarını artıracak hamle! Fitch'ten uyarı geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 19:50

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yapılan değerlendirmede, ABD'nin ithal otomobiller ve bazı otomobil parçalarına yönelik yeni gümrük vergilerinin, dünya genelindeki otomobil üreticileri üzerinde dengesiz ve olumsuz kredi etkileri yarattığı ifade edildi.

Raporda, ABD hafif araç pazarının yaklaşık yarısının ithal araçlarla karşılandığına dikkat çekilirken, Meksika’nın bu alandaki en büyük dış tedarikçi konumunda olduğu belirtildi. Meksika’yı ise Güney Kore, Japonya, Kanada ve Almanya gibi ülkelerin izlediği vurgulandı.

Yeni açıklanan tarifelerin, özellikle Japonya, Güney Kore ve Almanya menşeli araçları ABD’ye ihraç eden otomobil firmaları üzerinde daha fazla olumsuzluk yaratacağı ifade edildi. Öte yandan, ABD, Kanada ve Meksika’da üretim tesislerine sahip olan ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’na (USMCA) uygun faaliyet gösteren üreticiler için sağlanan geçici muafiyetlerin kısa süreli bir rahatlama sağladığı, ancak süreçteki belirsizlik ve olası maliyet artışlarının hâlen önemli bir risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi.

Fitch: ABD'nin tarifelerinin küresel otomobil üreticileri üzerindeki kredi etkisi olumsuz

OTOMOBİL FİYATLARI ARTACAK MI?

Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede, otomobil üreticilerinin genel olarak fiyat artışına gitmesinin beklendiği ancak getirilen tarifelerin her marka ve model üzerinde farklı sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Bazı otomobil firmalarının yüzde 25 seviyesindeki tarifelere karşılık fiyatlarını yeterince artırmakta zorlanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu şirketlerin üretim ve satış stratejilerinde zorlu ve sancılı düzenlemelere gitmek zorunda kalabileceği vurgulandı.

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Yapılan değerlendirmede, yükselen otomobil fiyatlarının tüketici güveninde azalmaya neden olabileceği ve bunun da satışlar üzerinde baskı yaratabileceği belirtildi.

Yeni tarifelerin, tüketici tercihini ithal araçlardan ABD menşeli modellere yöneltebileceğine işaret edilirken, bu durumun özellikle Ford gibi yerli üreticilere avantaj sağlayabileceği değerlendirildi.

Otomobil fiyatları artabilir! Fitch uyardı: üreticiler için zor günler kapıda - 3. Resim

Otomobil parçalarına uygulanacak tarifelerin etkisine de değinilen açıklamada, tedarik zincirinin karmaşık yapısı nedeniyle bu etkinin daha belirsiz olduğu belirtildi. Maliyet artışlarının yanı sıra, bu geçiş sürecinde parça tedarikinde gecikmeler yaşanabileceği ve zincirde aksaklıkların meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu. Ancak USMCA kurallarına uygun parçalara yönelik tarifelerin ertelenmesinin, bu riskleri kısa vadede bir nebze hafiflettiği kaydedildi.

Ayrıca, General Motors gibi bazı üreticilerin kısa vadede üretim planlarını yeniden düzenleyerek tarifelerin olumsuz etkilerini azaltabilecek manevra alanına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

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