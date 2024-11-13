Otomobil markaları kampanya yarışına girdi: 500 bin liraya sıfır faizli kredi imkanı!

13 Kasım 2024 11:30 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:07

Ekim ayında yüzde 8,4 düşen otomobil satışları, on aylık verilerde geçen yılın seviyelerinde kaldı. Yıl sonuna yaklaşırken stokları eritmek isteyen markalar, cazip kampanyalarla araba hayali kuran müşterileri çekmeye çalışıyor. Bazı markalar, 500 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi fırsatları sunarak rekabeti kızıştırdı. İşte tüm markaların kredi ve indirim kampanyaları…

Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan düşüş, markaları çeşitli kampanyalar yapmaya yöneltti. Ocak-Ekim ayları arasında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 1,2 oranında azalarak 948 bin adedin altında seyretti. Bu dönemde, otomobil satışları 2023'e kıyasla yüzde 0,2'lik bir artış göstererek 751 bin adede yaklaştı; ancak ekim ayında yüzde 8,4 oranında düşüş gerçekleşti. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, otomobil markaları alıcıları teşvik etmek amacıyla kampanlarını duyurmaya başladı.

500 BİN LİRAYA SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI SUNAN MARKALAR

Bazı markalar, 500 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sunarken, bazıları takas desteği veya özel indirim kampanyaları ile alıcılara cazip fırsatlar sunuyor. Bu sayede hem alıcılar finansal olarak destekleniyor hem de otomotiv pazarındaki durgunluk azaltılmaya çalışılıyor. Tüm markaların sunduğu bu avantajlı kredi seçenekleri ve indirim fırsatları, araç hayali kuranlara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Kasım ayında otomotiv sektöründe pek çok marka, sıfır faizli krediler ve yüksek tutarlarda nakit indirimler sunarak dikkat çekici kampanyalar başlattı. İşte öne çıkan fırsatlar:

TOYOTA’DA COROLLA’DA 200 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM

Toyota, C-HR, Corolla ve Corolla Cross Hybrid gibi popüler modellerinde cazip fiyat avantajlarıyla Kasım ayına girdi. Corolla’nın benzinli versiyonu, 1.390.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL’ye varan indirimlerle dikkat çekerken, RAV4 Hybrid modelinde ise indirim tutarı 250 bin TL’ye ulaşıyor. Ayrıca, ticari alıcılar için 60 ay vadeye kadar yüzde 100 kredi imkânı sağlanıyor.

NISSAN’DAN QASHQAI VE JUKE MODELLERİNDE NAKİT İNDIRİMİ

Nissan, Kasım ayında Qashqai ve Juke modellerinde nakit alımlarda büyük indirimler sunuyor. Qashqai ve e-Power Qashqai modellerinde 200 bin TL’ye varan nakit alım desteği verilirken, Juke’un Tekna versiyonunda da 100 bin TL indirim yapılıyor. Fiyatlar ise Qashqai için 1.999.900 TL’den, Juke içinse 1.649.900 TL’den başlıyor.

TOGG T10X MODELLERİNDE KREDİ VE ÜCRETSİZ ŞARJ AVANTAJI

Togg, yerli otomobili T10X için bireysel ve kurumsal alıcılarına 800 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi sunarken, bir yıl boyunca 3.125 kWh ücretsiz hızlı şarj imkanı da sağlıyor. T10X V1 modeli 1.432.600 TL, T10X V2 modeli ise 1.673.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

LEXUS’TA 2023 MODELLERİNDE DİKKAT ÇEKEN İNDİRİMLER

Lüks otomobil üreticisi Lexus, 2023 model yılı NX ve RX Hybrid gibi SUV modellerinde büyük fiyat indirimleri sunuyor. NX modeli 3.880.000 TL, RX Hybrid modeli ise 4.790.000 TL’den alıcı buluyor. Aynı modellerin 2024 versiyonları ise çok daha yüksek fiyatlarla satışta.

OPEL, CITROEN VE PEUGEOT’DA SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANLARI

Opel, Peugeot ve Citroen gibi Avrupa markaları, Kasım kampanyalarında farklı modeller için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor. Opel, hafif ticari araçlarından Corsa ve Astra gibi binek araçlarına kadar birçok modelde 150 bin TL’den 350 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi avantajı sağlarken, Citroen ise C4, C5 Aircross ve hafif ticari araç modellerinde 200 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi sunuyor. Peugeot, 2008 ve E-2008 gibi popüler modellerinde sıfır faizli kredi fırsatları sağlıyor.

MG, KIA, FORD VE ÇİNLİ MARKA JAECOO’DAN ÖZEL FIRSATLAR

MG, dört çeker MG4 XPOWER ve Marvel R Performance modellerinde 1.990.000 TL ve 2.990.000 TL başlangıç fiyatları sunuyor. Kia ise Picanto ve Stonic için 150 bin TL, Niro için 250 bin TL sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor. Ford, Focus modelinde 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunarken, ticari araç almak isteyen şirketlere 500 bin TL faizsiz kredi sağlıyor. Kasım ayında farklı markaların sunduğu bu fırsatlar, sıfır araç almak isteyenler için cazip avantajlar sunuyor.