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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Otomobil piyasasında çarpıcı fark: Elektrikli araç fiyatları düşerken, benzinli ve dizeller yükselişte: İşte ortalama fiyatlar

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), sahibinden.com’da yer alan ilanlar üzerinden ikinci el otomobil pazarının genel durumunu inceleyen “Otomobil Piyasası Görünümü” adlı yeni raporunu yayımladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 12:03

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden platformunun ortaklaşa hazırladığıOtomobilPiyasası Görünümü raporununHaziran ayı sonuçları,ikinci el otomobilpazarında dikkat çekici gelişmelere işaret ediyor.

ETİKET YÜKSELİYOR, REEL FİYAT DÜŞÜYOR

Rapora göre ikinci el araç piyasasında nominal fiyatlar yukarı yönlü seyrini sürdürse de, enflasyondan arındırıldığında reel fiyatlar düşmeye devam ediyor. Haziran 2025 itibarıyla ikinci el araçların reel fiyatlarında yıllık bazda yüzde 17,6 oranında bir gerileme yaşandı. Bu durum, otomobillerin fiyatı artıyor gibi görünse de, tüketicinin alım gücüne göre daha erişilebilir hale geldiğine işaret ediyor.

Otomobil piyasasında çarpıcı fark: Elektrikli araç fiyatları düşerken, benzinli ve dizeller yükselişte: İşte ortalama fiyatlar

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE FİYAT FARKLILIKLARI

Araç sınıfları arasında fiyat artışlarının hızının değişkenlik gösterdiği tespit edildi. En yüksek artış yüzde 12,4 ile C sınıfı araçlarda olurken, E sınıfında bu oran yüzde 8,7 ile sınırlı kaldı. Ortalama fiyatlar incelendiğinde ise:

  • B sınıfı: 632.073 TL
  • C sınıfı: 846.950 TL
  • D sınıfı: 1.214.000 TL
  • E sınıfı: 2.005.000 TL
Otomobil piyasasında çarpıcı fark: Elektrikli araç fiyatları düşerken, benzinli ve dizeller yükselişte: İşte ortalama fiyatlar

MODEL YILI ESKİYE GİTTİKÇE FİYATLAR DURAĞANLAŞIYOR

Araçların model yıllarına göre fiyat hareketleri de dikkate değer. 2004-2008 model grubu araçlarda fiyatlar geçen yıla kıyasla yüzde 1 düşerken, 2009-2013 arası araçlarda yüzde 5,6; 2014-2018 arasında ise yüzde 11,1 oranında artış görüldü. Yeni model araçlarda ise fiyatlar genel olarak yükselişine devam ediyor. En yüksek artış yüzde 15,3 ile 2019 modellerde gerçekleşirken, 2023 modellerdeki artış yüzde 4,6 ile sınırlı kaldı. Öte yandan 2024 model araçların fiyatı aylık bazda yüzde 2,2 azalarak 1 milyon 970 bin TL seviyesine geriledi.

Otomobil piyasasında çarpıcı fark: Elektrikli araç fiyatları düşerken, benzinli ve dizeller yükselişte: İşte ortalama fiyatlar

YAKIT TÜRÜNE GÖRE FİYATLAR

Yakıt türüne göre ortalama araç fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • Benzinli: 1.214.000 TL
  • Benzin & LPG: 515.667 TL
  • Dizel: 966.834 TL
  • Hibrit: 2.253.000 TL
  • Elektrikli: 3.270.000 TL

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 14,5 ile benzinli araçlarda yaşanırken, yüzde 2,1 ile en düşük artışı kaydetti.

Otomobil piyasasında çarpıcı fark: Elektrikli araç fiyatları düşerken, benzinli ve dizeller yükselişte: İşte ortalama fiyatlar

İLAN SÜRESİ 22 GÜNE UZADI

İlanların yayında kalma süresi bir önceki aya göre 1,6 gün artarak ortalama 22,4 güne yükseldi. talep endeksi, yıllık bazda yüzde 28,8 artarken, aylık bazda yüzde 11,3 geriledi. Satılan araç sayısının toplam ilan sayısına oranı da yüzde 21,4'e düşerek, piyasa hareketliliğinde hafif bir azalma yaşandığını gösterdi.

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#Ekonomi
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