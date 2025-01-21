Otomobil satışlarında tarihi rekor! O modeller peynir ekmek gibi satıldı

21 Ocak 2025 13:57 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:06

Türkiye otomotiv sektörü 2024'te rekor kırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşarak tüm zamanların en yüksek yıllık satış performansına imza attı.

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2024 yılı otomobil satışları, bir önceki yıla göre yüzde 1,3 oranında artış göstererek 980 bin 341 adede ulaştı. Bu satışlar arasında, SUV​ segmenti pazarın en büyük dilimini alarak yılın en çok tercih edilen araç türü oldu.

SUV SEGMENTİ LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

SUV otomobiller, yüzde 56,8’lik pazar payıyla 556 bin 548 adet satış​ gerçekleştirdi ve toplam otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu. SUV’lerin ardından ikinci sırayı, yüzde 25,4 pazar payıyla 248 bin 902 adetlik satışa ulaşan sedan modeller aldı. Hatchback otomobiller ise yüzde 16,8 pazar payı ve 164 bin 443 adetlik satışla üçüncü sırada yer aldı.

YERLİ SUV MODELLERİNE İLGİ ARTTI

Türkiye’de satılan SUV araçlar arasında yerli üretim​ modellerin payı dikkat çekici şekilde yükseldi. Yerli üretim SUV’lar, toplam SUV satışlarının yüzde 15’ini oluşturarak 85 bin 579 adetlik satış rakamına ulaştı.

BENZİNLİ VE HİBRİT SUV MODELLERİ ÖNDE

SUV modellerde motor tipine göre yapılan değerlendirmede, benzinli motorlu araçlar 319 bin 956 adetlik satışla liderliğini korudu. Hibrit motorlu SUV’lar ise 111 bin 123 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli SUV’lar 86 bin 365 adetle dikkat çekerken, dizel motorlu SUV modelleri 39 bin 104 adetle son sırada yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN SUV’U TOGG T10X OLDU

2024 yılında Türkiye’nin yerli otomobili Togg T10X, 30 bin 93 adetlik satış rakamıyla en çok tercih edilen SUV modeli oldu. Togg’u, 25 bin 526 adetle Fiat Egea Cross, 20 bin 933 adetle Renault Duster, 19 bin 132 adetle Nissan Qashqai ve 18 bin 612 adetle Peugeot 2008 takip etti.

SUV segmentinin liderliği ve yerli üretim araçlara olan ilginin artışı, Türkiye​ otomobil piyasasında önemli bir dönüşüm yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle hibrit ve elektrikli modellerin yükselişi, çevre dostu araçlara olan talebin de arttığını gözler önüne seriyor.