Otomobilde ÖTV çıkmazı! Gizli zamlar cebinizi etkiliyor: Uzman isim örneklerle tek tek anlattı

21 Kasım 2024 10:56 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:58

Türkiye’de ÖTV matrah sistemi, elektrikli araçların liste fiyatlarının altında satılmasına neden olurken, uzmanlar bunu "gizli zam" olarak nitelendiriyor. Öte yandan, MHP, 25 yaş üstü araçların geri dönüşümünü teşvik etmek için ÖTV muafiyeti içeren bir kanun teklifi sundu.

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Türkiye​'deki matraha dayalı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemi, bazı otomobillerin liste fiyatlarının altında satılmasına yol açarak hem tüketicilerin hem de sektörün dikkatini çekiyor. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, bu ilginç durumu sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Özpeynirci, "Bir elektrikli otomobil​ düşünün, matrah fiyatı yüzde 10’luk ÖTV diliminin biraz üstünde olsun. Marka ya da distribütör, bu aracı yüzde 10’luk dilime sokmak için fiyatı düşürebilir. Ancak kur artışı riskinden dolayı fiyatı üst dilimde belirliyor ve kararı bayilere bırakıyor" ifadelerini kullandı.

MINI COUNTRYMAN VE PEUGEOT 5008

Bu duruma örnek olarak elektrikli MINI Countryman ve Peugeot 5008’i gösteren Özpeynirci, şu bilgileri paylaştı:

Elektrikli MINI Countryman: İlk başta liste fiyatı 2.490.538 TL olan araç, bayiler tarafından matrah fiyattan marjlar düşürülerek yaklaşık 1,9 milyon TL’ye satılmıştı. Daha sonra Borusan, liste fiyatını da 1,9 milyon TL’ye çekti.

Peugeot 5008: Bu araç için yüzde 40’lık ÖTV diliminde 2.750.000 TL liste fiyatı belirlenmişti. Ancak aracın matrah fiyatı 1,6 milyon TL civarındaydı. Fiyatı 150 bin TL daha düşürerek yüzde 10’luk ÖTV dilimine sokmak mümkün görünüyordu, ancak bu tercih edilmedi.

GİZLİ ZAM RİSKİ

ÖTV matrah sistemi, kur artışlarının sürekli olduğu bir ortamda "gizli zam" etkisine neden oluyor. Özpeynirci, "İçten yanmalı araçlarda en düşük ÖTV dilimi yüzde 80 olduğu için bu tür değişiklikler artık mümkün olmuyor" diyerek durumu özetledi.

MHP’DEN YENİ ARAÇ ALIMLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesi karşılığında yerli üretim çevreci araçların ÖTV’den muaf tutulmasını öngören bir kanun teklifi sundu. Özdemir, teklifin gerekçesinde, Türkiye’de araç yaş ortalamasının 14,5 olduğunu ve araçların yüzde 25’inin 21 yaşından büyük olduğunu belirtti. Teklifin amacı şu şekilde ifade edildi:

Çevre Kirliliğinin Azaltılması

Akaryakıt İsrafının Önlenmesi

İthalatın Düşürülmesi

Ekonomiye Katkı

Bu adım, hem eski araçların çevreye verdiği zararları azaltmayı hem de Türkiye’de üretilen otomobillerin kullanımını artırmayı hedefliyor.