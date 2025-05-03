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 | Murat Makas

Otomobilde zam yarışı: En fazla artışı Mercedes, en az Honda yaptı

Nisan ayında otomobil fiyatlarına gelen yeni zamlarla birlikte Mercedes-Benz zirveye yerleşti. En düşük artış ise Honda’da görüldü.

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Otomobilde zam yarışı: En fazla artışı Mercedes, en az Honda yaptı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 12:26

Otomobil hayali kuranlar için kötü haber geldi. Markalar, nisan ayında fiyat listelerini bir kez daha yukarı çekti. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'ın paylaştığı verilere göre, otomotiv sektöründe dikkat çeken bir zam dalgası yaşandı.

Otomobilde zam yarışı: En fazla artışı Mercedes, en az Honda yaptı

MERCEDES, BYD VE TOYOTA ZAMDA YARIŞI ÖNDE GÖTÜRDÜ

Zam şampiyonu yüzde 6,1’lik oranla Mercedes-Benz oldu. Onu yüzde 5,9 ile Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ve yüzde 5,5 ile Toyota takip etti. İlk üçteki bu yükseliş, özellikle premium ve elektrikli araç segmentinde fiyatların hızlı arttığını gösteriyor.

Otomobilde zam yarışı: En fazla artışı Mercedes, en az Honda yaptı

KİM NE KADAR ZAM YAPTI?

Zam oranlarına göre sıralama şöyle:
•Mercedes-Benz: %6,1
•BYD: %5,9
•Toyota: %5,5
•KG Mobility: %5,4
•Citroën: %4,7
•Land Rover: %4,2
•Volkswagen: %4,1
•Skoda: %3,6
•DS Automobiles: %2,8
•Chery: %2,7
•Suzuki: %2,7
•BMW: %2,5
•Peugeot: %2,4
•Kia: %2,4
•Opel: %2,1
•Honda: %2,0

Otomobilde zam yarışı: En fazla artışı Mercedes, en az Honda yaptı

HONDA EN AZ ZAM YAPAN MARKA OLDU

Listede en düşük fiyat artışı Honda’ya ait. Yüzde 2’lik bu artış, diğer markalara kıyasla daha mütevazı kalsa da genel zam havasından o da nasibini aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Honda hangi ülkede üretiliyor?
Genellikle herkes Honda'nın aslen Japonya merkezli olduğunu bilir; ancak Kuzey Amerika'da satılan Honda araçlarının neredeyse tamamı artık Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor. Bartlett sürücüleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerine yayılmış 12 adet tam işlevli Honda üretim tesisi olduğunu bilmelidir.
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