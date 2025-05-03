Otomobilde zam yarışı: En fazla artışı Mercedes, en az Honda yaptı

Otomobil hayali kuranlar için kötü haber geldi. Markalar, nisan ayında fiyat listelerini bir kez daha yukarı çekti. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'ın paylaştığı verilere göre, otomotiv sektöründe dikkat çeken bir zam dalgası yaşandı.

MERCEDES, BYD VE TOYOTA ZAMDA YARIŞI ÖNDE GÖTÜRDÜ

Zam şampiyonu yüzde 6,1’lik oranla Mercedes-Benz oldu. Onu yüzde 5,9 ile Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ve yüzde 5,5 ile Toyota takip etti. İlk üçteki bu yükseliş, özellikle premium ve elektrikli araç segmentinde fiyatların hızlı arttığını gösteriyor.

KİM NE KADAR ZAM YAPTI?

Zam oranlarına göre sıralama şöyle:

•Mercedes-Benz: %6,1

•BYD: %5,9

•Toyota: %5,5

•KG Mobility: %5,4

•Citroën: %4,7

•Land Rover: %4,2

•Volkswagen: %4,1

•Skoda: %3,6

•DS Automobiles: %2,8

•Chery: %2,7

•Suzuki: %2,7

•BMW: %2,5

•Peugeot: %2,4

•Kia: %2,4

•Opel: %2,1

•Honda: %2,0

HONDA EN AZ ZAM YAPAN MARKA OLDU

Listede en düşük fiyat artışı Honda’ya ait. Yüzde 2’lik bu artış, diğer markalara kıyasla daha mütevazı kalsa da genel zam havasından o da nasibini aldı.