Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak

İçten yanmalı, elektrikli ve hibrit otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları sil baştan değişti. Cumhurbaşkanı imzasını taşıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçten yanmalı otomobillerin ÖTV dilimleri yüzde 70 ila yüzde 220 arasında belirlenirken, elektrikli araçlarda da ÖTV matrahı değişti. Birkaç model dışında fiyatları artıracak düzenlemeden özellikle elektrikli otomobiller etkilenecek. TOGG ve Tesla'ya da zam göründü. İşte ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 07:17
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 07:52

Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi () oranlarında değişiklik yapıldı. ÖTV kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların, özel tüketim vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında yer aldı. Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25'ten başladı. Karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak

EN DÜŞÜK ÖTV'DE SINIR 1.4 MOTOR SİLİNDİR HACMİ

Şarj edilebilir hibrit modellerde en düşük ÖTV yüzde 45, içten yanmalı (Benzin, dizel ve LPG) modellerde ve hibrit modellerde yüzde 70 olarak uygulanacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak devam ediyor.

Bir diğer değişim ise içten yanmalı modellerin motor silindir hacminde oldu. Daha önce motor silindir hacmi 1.6 litre ve altındaki araçlara uygulanan en düşük ÖTV oranı, artık 1.4 litreye kadar olan araçlar için uygulanacak. Yani 1.5 ve 1.6 litrelik motorlara sahip araçlar bir üst sınıfta değerlendirilecek.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak

YENİ ÖTV ORANLARI

Motor silindir hacmi 1.4 litreyi geçmeyen modeller:

  • Vergisiz fiyatı 650.000 TL'yi aşmayanlar için yüzde 70
  • Vergisiz fiyatı 650.000 TL'yi aşıp, 900.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 75
  • Vergisiz fiyatı 900.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 80
  • Diğerleri yüzde 90
Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En çok değer yitiren elektrikli araçlar listelendi! 5 yıllık kaybı hesapladılar
ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları! 5 araçta ÖTV oranı yüzde 50 oldu

Motor hacmi 1.4 litreyi geçen fakat 1.6'yı geçmeyen modeller:

  • Vergisiz fiyatı 850.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 75
  • Vergisiz fiyatı 850.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 80,
  • Vergisiz fiyatı 1.100.000 TL'yi aşıp, 1.650.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 90
  • Diğerleri ise yüzde 100 ÖT uygulanacak.

Motor hacmi 1.6 litreyi geçen ve 2.0 litre ve altında olan modeller:

  • Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altı yüzde 150
  • Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL üstünde olanlara yüzde 170 ÖTV uygulanacak.
Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak

EN YÜKSEK ÖTV ORANI YÜZDE 220

Motor hacmi 2.0 litre üstünde olanlar modeller için yüzde 220 ile en yüksek ÖTV oranı uygulanacak.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak

Elekrikli otomobiller için motor gücü 160 kW ve altında olan modellere daha önce matrah 1.450.000 TL olarak uygulanırken bu oran 1.650.000 TL'ye yükseltildi.

Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL altındaki modeller için yüzde 25 ve üstündekiler için yüzde 55 oldu.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak

Daha önce elektrikli otomobiller için en düşük ÖTV oranı yüzde 10 ve bir üst oran yüzde 40 olarak uygulanıyordu.

Motor gücü 160 kW üstünde olan modeller için ise vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altındakiler yüzde 65, üstündeki modellere ise yüzde 75 ÖTV uygulanacak.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANI

Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan

Motor silindir haсmi 1.6 litreyi geçmeyenler

Vergisiz fiyatı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 45, aşamalar ise yüzde 75 ÖTV oranına tabi olacak.

Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçen fakat 1.8 litreyi geçmeyen modellerden matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar için yüzde 85 ÖTV uygulanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En çok değer yitiren elektrikli araçlar listelendi! 5 yıllık kaybı hesapladılar
ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları! 5 araçta ÖTV oranı yüzde 50 oldu

HANGİ MODELLER ETKİLENECEK?

İçten yanmalı modeller için 1.4 litre ve altında olan ve 1.290.000 TL'ye kadar fiyatla satışta olan modellerin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70'e düşüyor. Bu modeller ile yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV'ye düşürülen 1.4 litre ve 1.944.000 TL'ye kadar fiyatla satılan otomobillerdefiyatlar düşebilir.

TOGG VE TESLA'YA ZAM GÖRÜNDÜ

Elektrikli otomobillerde ise vergilerle birlikte 1.950.000 TL altında satılan modeller için yüzde 10 olarak hesaplanan ÖTV, yüzde 25 oldu. Böylece Togg T10X ve Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#Otomobil
#ötv
#Araçvergisi
#Elektrikliotomobil
#Hibritotomobil
#Motorİnçe
#Motorgücü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.