Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak

Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişiklik yapıldı. ÖTV kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların, özel tüketim vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında yer aldı. Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25'ten başladı. Karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.

EN DÜŞÜK ÖTV'DE SINIR 1.4 MOTOR SİLİNDİR HACMİ

Şarj edilebilir hibrit modellerde en düşük ÖTV yüzde 45, içten yanmalı (Benzin, dizel ve LPG) modellerde ve hibrit modellerde yüzde 70 olarak uygulanacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak devam ediyor.

Bir diğer değişim ise içten yanmalı modellerin motor silindir hacminde oldu. Daha önce motor silindir hacmi 1.6 litre ve altındaki araçlara uygulanan en düşük ÖTV oranı, artık 1.4 litreye kadar olan araçlar için uygulanacak. Yani 1.5 ve 1.6 litrelik motorlara sahip araçlar bir üst sınıfta değerlendirilecek.

YENİ ÖTV ORANLARI

Motor silindir hacmi 1.4 litreyi geçmeyen modeller:

Vergisiz fiyatı 650.000 TL'yi aşmayanlar için yüzde 70

Vergisiz fiyatı 650.000 TL'yi aşıp, 900.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 75

Vergisiz fiyatı 900.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 80

Diğerleri yüzde 90

Motor hacmi 1.4 litreyi geçen fakat 1.6'yı geçmeyen modeller:

Vergisiz fiyatı 850.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 75

Vergisiz fiyatı 850.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 80,

Vergisiz fiyatı 1.100.000 TL'yi aşıp, 1.650.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 90

Diğerleri ise yüzde 100 ÖT uygulanacak.

Motor hacmi 1.6 litreyi geçen ve 2.0 litre ve altında olan modeller:

Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altı yüzde 150

Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL üstünde olanlara yüzde 170 ÖTV uygulanacak.

EN YÜKSEK ÖTV ORANI YÜZDE 220

Motor hacmi 2.0 litre üstünde olanlar modeller için yüzde 220 ile en yüksek ÖTV oranı uygulanacak.

Elekrikli otomobiller için motor gücü 160 kW ve altında olan modellere daha önce matrah 1.450.000 TL olarak uygulanırken bu oran 1.650.000 TL'ye yükseltildi.

Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL altındaki modeller için yüzde 25 ve üstündekiler için yüzde 55 oldu.

Daha önce elektrikli otomobiller için en düşük ÖTV oranı yüzde 10 ve bir üst oran yüzde 40 olarak uygulanıyordu.

Motor gücü 160 kW üstünde olan modeller için ise vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altındakiler yüzde 65, üstündeki modellere ise yüzde 75 ÖTV uygulanacak.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANI

Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan

Motor silindir haсmi 1.6 litreyi geçmeyenler

Vergisiz fiyatı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 45, aşamalar ise yüzde 75 ÖTV oranına tabi olacak.

Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçen fakat 1.8 litreyi geçmeyen modellerden matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar için yüzde 85 ÖTV uygulanacak.

HANGİ MODELLER ETKİLENECEK?

İçten yanmalı modeller için 1.4 litre ve altında olan ve 1.290.000 TL'ye kadar fiyatla satışta olan modellerin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70'e düşüyor. Bu modeller ile yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV'ye düşürülen 1.4 litre ve 1.944.000 TL'ye kadar fiyatla satılan otomobillerdefiyatlar düşebilir.

TOGG VE TESLA'YA ZAM GÖRÜNDÜ

Elektrikli otomobillerde ise vergilerle birlikte 1.950.000 TL altında satılan modeller için yüzde 10 olarak hesaplanan ÖTV, yüzde 25 oldu. Böylece Togg T10X ve Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor.