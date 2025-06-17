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 | İrem Çınar

Otomotiv devi BYD alarm verdi! Elektrikli araç krizi büyüyor: 22 modelde dev indirim

BYD’den fiyat savaşı uyarısı geldi. Çinli otomotiv devi BYD, sektörde giderek artan fiyat rekabetinin otomotiv endüstrisine zarar verdiğini belirtti. Şirketin üst düzey yöneticisi Stella Li, fiyat indirimlerinin zorunluluk haline geldiğini ifade ederek sektörü daha temkinli ve sürdürülebilir stratejilere yönelmeye çağırdı.

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Otomotiv devi BYD alarm verdi! Elektrikli araç krizi büyüyor: 22 modelde dev indirim
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 15:40

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, ülkede giderek kızışan fiyat rekabetinin otomotiv sektöründe sağlıksız bir tabloya yol açtığını açıkladı. Şirketin İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da Bloomberg’e verdiği röportajda, Çin pazarındaki fiyat savaşlarının sürdürülebilir olmadığını ve sektöre zarar verdiğini ifade etti.

Otomotiv devi BYD alarm verdi! Elektrikli araç krizi büyüyor: 22 modelde dev indirim

"AYAKTA KALMAK ZORUNDAYIZ AMA BU SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Yoğun rekabet ortamında BYD'nin de fiyatları düşürmek zorunda kaldığını belirten Li, bu durumun tüm sektörde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı. “Ayakta kalmak için mecburuz ama bu sağlıklı bir durum değil,” diyen Li, yeni modellerin piyasaya sürülmesinin ardından rakip firmaların aynı segmentte daha büyük araçları daha düşük fiyatla sunmasının rekabeti daha da körüklediğini söyledi.

Otomotiv devi BYD alarm verdi! Elektrikli araç krizi büyüyor: 22 modelde dev indirim

22 MODELDE İNDİRİM, SATIŞ HEDEFİ 5,5 MİLYON ARAÇ

Mayıs ayının sonunda BYD, toplam 22 modelinde fiyat indirimine gitti. Bazı modellerde yüzde 30’un üzerini bulan indirimler, şirketin 2025 için belirlediği 5,5 milyon araçlık satış hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi. Ancak 2024’ün ilk dört ayında yalnızca yüzde 15’lik bir satış artışı yakalanabilmesi, bu hedefe ulaşmanın zorluğunu ortaya koyuyor.

Otomotiv devi BYD alarm verdi! Elektrikli araç krizi büyüyor: 22 modelde dev indirim

DİĞER MARKALAR DA İNDİRİM YOLUNA GİTTİ

BYD’nin ardından Chery, Leapmotor ve IM Motors gibi Çinli üreticiler de benzer şekilde fiyat indirimi yaptı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) ise 31 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, plansız fiyat indirimlerinin firmaların kârlılığını zedelediğini belirterek sektörü daha temkinli hareket etmeye davet etti.

Otomotiv devi BYD alarm verdi! Elektrikli araç krizi büyüyor: 22 modelde dev indirim

AVRUPA'YA 20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Stella Li, BYD’nin Avrupa’daki büyüme planlarına da değindi. Şirketin önümüzdeki yıllarda Avrupa kıtasına toplamda 20 milyar dolara varan yatırım yapmayı hedeflediğini belirten Li, bu süreçte herhangi bir Avrupalı üreticiyle iş birliği planlarının olmadığını da sözlerine ekledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

BYD markası kime ait?
Çin merkezli bir otomotiv ve elektronik şirketidir. Şirket, Şubat 1995 tarihinde Wang Chuanfu tarafından kurulmuş olup otomobil, pil ve elektronik eşya parçaları üretimi yapmaktadır.
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#Ekonomi
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