Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Otomotiv ihracatı kasımda ayında 3,7 milyar dolar oldu

Yılın bitmesine bir ay kala otomotiv endüstrinin ocak-kasım dönemi ihracatı da yüzde 12 artarak 37 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Peki kasım ayında dikkat çeken ihracat artışları arasında başka hangi kalemler var! İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomotiv ihracatı kasımda ayında 3,7 milyar dolar oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 12:05

endüstrisinin kasım ayı ihracatı yüzde 16 artışla 3 milyar 752 milyon dolar oldu.

Yılın bitmesine bir ay kala endüstrinin ocak-kasım dönemi ihracatı da yüzde 12 artarak 37 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Kasım ayında dikkat çeken artışlar arasında, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 64, otobüs minibüs midibüs ihracatı yüzde 45, çekiciler ihracatı yüzde 101 olarak gerçekleşti. ve Birleşik Krallık’a yüzde 45, ’ya yüzde 30, Romanya’ya da yüzde 40 artışı oldu.

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3 milyar 752 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 16,5 olan endüstri, yine birinci sırada yer aldı.

Kasımda en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 düşüşle 1 milyar 309 milyon dolar oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 8 artarak 1 milyar 230 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 64 artışla 644 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 45 artışla 342 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da yüzde 101 artışla 182 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı kasımda ayında 3,7 milyar dolar oldu



Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 7 arttı. Romanya’ya yüzde 10, İtalya’ya yüzde 11, Slovenya’ya yüzde 17 ihracat artışı yaşanırken, ABD’ye yüzde 15, Birleşik Krallık’a yüzde 10, Rusya Federasyonu’na yüzde 35, Fas’a yüzde 17 ihracat düşüşü oldu.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 12 artarken, önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 92, Almanya’ya yüzde 40, Romanya’ya yüzde 287 ihracat artışı, İtalya’ya yüzde 17, Polonya’ya yüzde 20, Belçika’ya yüzde 19, İrlanda’ya yüzde 40, Hollanda’ya yüzde 34 ihracat düşüşü kaydedildi.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 37, Almanya’ya yüzde 352, İtalya’ya yüzde 51, Fransa’ya yüzde 91, İspanya’ya yüzde 52 ihracat artışı oldu. Otobüs-Minibüs-Midibüslerde Fransa’ya yüzde 35, Almanya’ya yüzde 257, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 100, Romanya’ya yüzde 368 ihracat artışı, Çekicilerde Almanya, Fransa, Belçika ve
Hollanda’ya üç haneli artış görüldü.

Otomotiv ihracatı kasımda ayında 3,7 milyar dolar oldu


Ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 45 artışla 571 milyon dolar oldu. Fransa’ya yüzde 30 artışla 512 milyon dolar, Üçüncü büyük Pazar konumunda yer alan Birleşik Krallık’a ise yüzde 45 artışla 427 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 19, Romanya’ya yüzde 40, Hollanda’ya yüzde 30, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 327 ihracat artışı yaşanırken, ABD’ye yüzde 17, Rusya’ya yüzde 38 ihracat düşüşü yaşandı.

Kasımda yüzde 73 pay ile ülke grubu bazında lider olan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 18 artışla 2 milyar 744 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 13,4 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 40 arttı. Orta Doğu Ülkelerine yüzde 22 ihracat artışı yaşanırken Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 23, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 15 düşüş oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 yılında piyasaya çıkacak en güçlü 5 lüks otomobil! İşte hız tutkunlarını mest edecek liste
ETİKETLER
#Türkiye
#Almanya
#fransa
#ihracat
#otomotiv
#tedarik zinciri
#Yapı Malzemeleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.