Otomotiv ihracatı kasımda ayında 3,7 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı yüzde 16 artışla 3 milyar 752 milyon dolar oldu.



Yılın bitmesine bir ay kala endüstrinin ocak-kasım dönemi ihracatı da yüzde 12 artarak 37 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Kasım ayında dikkat çeken artışlar arasında, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 64, otobüs minibüs midibüs ihracatı yüzde 45, çekiciler ihracatı yüzde 101 olarak gerçekleşti. Almanya ve Birleşik Krallık’a yüzde 45, Fransa’ya yüzde 30, Romanya’ya da yüzde 40 ihracat artışı oldu.



Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3 milyar 752 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 16,5 olan endüstri, yine birinci sırada yer aldı.



Kasımda en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 düşüşle 1 milyar 309 milyon dolar oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 8 artarak 1 milyar 230 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 64 artışla 644 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 45 artışla 342 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da yüzde 101 artışla 182 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 7 arttı. Romanya’ya yüzde 10, İtalya’ya yüzde 11, Slovenya’ya yüzde 17 ihracat artışı yaşanırken, ABD’ye yüzde 15, Birleşik Krallık’a yüzde 10, Rusya Federasyonu’na yüzde 35, Fas’a yüzde 17 ihracat düşüşü oldu.



Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 12 artarken, önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 92, Almanya’ya yüzde 40, Romanya’ya yüzde 287 ihracat artışı, İtalya’ya yüzde 17, Polonya’ya yüzde 20, Belçika’ya yüzde 19, İrlanda’ya yüzde 40, Hollanda’ya yüzde 34 ihracat düşüşü kaydedildi.



Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 37, Almanya’ya yüzde 352, İtalya’ya yüzde 51, Fransa’ya yüzde 91, İspanya’ya yüzde 52 ihracat artışı oldu. Otobüs-Minibüs-Midibüslerde Fransa’ya yüzde 35, Almanya’ya yüzde 257, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 100, Romanya’ya yüzde 368 ihracat artışı, Çekicilerde Almanya, Fransa, Belçika ve

Hollanda’ya üç haneli artış görüldü.





Ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 45 artışla 571 milyon dolar oldu. Fransa’ya yüzde 30 artışla 512 milyon dolar, Üçüncü büyük Pazar konumunda yer alan Birleşik Krallık’a ise yüzde 45 artışla 427 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 19, Romanya’ya yüzde 40, Hollanda’ya yüzde 30, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 327 ihracat artışı yaşanırken, ABD’ye yüzde 17, Rusya’ya yüzde 38 ihracat düşüşü yaşandı.



Kasımda yüzde 73 pay ile ülke grubu bazında lider olan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 18 artışla 2 milyar 744 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 13,4 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 40 arttı. Orta Doğu Ülkelerine yüzde 22 ihracat artışı yaşanırken Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 23, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 15 düşüş oldu.