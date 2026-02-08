Menü Kapat
Ekonomi
 | Ümit Buget

Otomotivde yerli katkı hesabına geçici düzenleme! Yeni tarih verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerli Malı Tebliği'nde yaptığı değişiklikle otomotiv sektöründe üretim ve araç temininde yaşanabilecek aksamaların önüne geçmeyi hedefliyor. Düzenleme kapsamında, nihai ürünlerde yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar mevcut tebliğ hükümleri uygulanmayacak. İşte detaylar...

Otomotivde yerli katkı hesabına geçici düzenleme! Yeni tarih verildi
08.02.2026
08.02.2026
, Yerli Malı Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle, Türkiye'deki fabrikalarında üretim yapan otomotiv firmalarının üretim sürekliliğinin kesintiye uğramamasının sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan, Yerli Malı Tebliği değişikliğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumları ile engelli vatandaşların araç alımlarında, Bakanlık tarafından ilan edilen "Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranları Beyan Listesi"nin esas alındığı hatırlatıldı.

Otomotivde yerli katkı hesabına geçici düzenleme! Yeni tarih verildi

Yerli üretimin daha yüksek katma değerli gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliği ile 1 Ocak'tan itibaren yerli katkı oranlarının tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanmasının hükme bağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak gelinen aşamada, otomotiv sektöründe tedarikçi sayısının fazla olması ve yüksek ürün girdi çeşitliliği sebebiyle, nihai araca yönelik yerli katkı oranı beyanlarının söz konusu düzenleme çerçevesinde hesaplanmasının, kamu alımları ile engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında kesintiye yol açabileceği ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirme doğrultusunda, ilgili kamu kurumları ve sektör paydaşlarıyla yeniden gerçekleştirilen istişareler neticesinde Yerli Malı Tebliği'nde 7 Şubat'ta yapılan değişiklikle, ' için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar bu tebliğ hükümleri uygulanmaz.' maddesi eklenmiştir. Söz konusu tebliğ düzenlemesiyle, Türkiye'deki fabrikalarında üretim yapan otomotiv firmalarının üretim sürekliliğinin kesintiye uğramaması da sağlanmıştır."

Otomotivde yerli katkı hesabına geçici düzenleme! Yeni tarih verildi

İSTİSNA YALNIZCA NİHAİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR

Açıklamada, 1 Temmuz'a kadar geçerli olacak yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin istisnanın, otomotiv sektöründe yalnızca nihai ürünleri kapsadığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda, nihai ürün olan motorlu taşıtların tüm yurt içi tedarikçilerinin, tebliğ hükümleri doğrultusunda yerli malı belgesi veya yerli katkı oranı raporu almak üzere gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bundan sonraki aşamada, 1 Temmuz'a kadar geçerli olmak üzere Türkiye'de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranlarının, Bakanlık tarafından yayımlanacak "Otomotiv Sektörü İçin Nihai Ürün Yerli Katkı Oranı Rehber Dokümanı"nda belirtilen çerçevede hesaplanacağı kaydedildi.

ETİKETLER
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#otomotiv sektörü
#Yerli Katkı Oranı
#Yerli Malı Tebliği
#Üretim Sürekliliği
#Ekonomi
