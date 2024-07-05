ÖTV artışı sonrası sigaraya zam yağmuru! Philip Morris sigara fiyatları değişti

05 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:57

Çeyrekten, gramdan sonra yeni trend altın: Tırnak bile daha büyük, fiyatı 600 TL

Çeyrekten, gramdan sonra yeni trend altın: Tırnak bile daha büyük, fiyatı 600 TL

Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artmasının ardından sigaraya gelen zamlar vatandaşların gündemine oturdu. Sigaradan alınan ÖTV'nin de artmasıyla art arda zam haberleri gelmeye başladı. Son dakika haberine göre sigaraya bir zam daha geldi.

JTI grubundan sonra Philip Morris de sigaraya zam yaptı. Zam kararının ardından sigara tiryakileri yeni fiyatları sorgulamaya başladı.

SİGARAYA İLK ZAM JTI GRUBUNDAN

Sigaraya ilk zam JTI grubundan gelmişti. Dün JTI grubuna ait sigaralar 10 TL zam geldi. Zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 67 TL, en pahalı sigara ise 80 TL oldu.

PHILIP MORRIS SİGARALARINA 6 TL ZAM

JTI grubunun ardından Philip Morris grubu da sigara fiyatlarına 3 ila 6 TL arasına zam yaptı. Zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 73 TL'den, en ucuz sigarası ise 66 TL'den satışa sunulmaya başladı.