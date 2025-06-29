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 | Bengü Sarıkuş

ÖTV düzenlemesi öncesi gözler tabelada! 29 Haziran 2025 benzin, motorin, LPG ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, temmuz ayı başında ÖTV düzenlemesiyle birlikte zamların gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor. İşte 29 Haziran 2025 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları

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ÖTV düzenlemesi öncesi gözler tabelada! 29 Haziran 2025 benzin, motorin, LPG ne kadar?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 08:52

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, fiyatlardaki sabitliği kısa vadede sürdürebilir ya da önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelere yol açabilir. Benzin, motorin ve LPG’de bugün herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. Dün motorine gelen 1,14 TL’lik zammın etkisi henüz pompaya yansımış durumda, ancak bu fiyat artışı bugün korunuyor.


PEKİ, 29 HAZİRAN 2025 İTİBARIYLA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA İLLERİNDE BENZİN VE MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 48.90 TL

Motorin litre fiyatı: 50.21 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 48.76 TL

Motorin litre fiyatı: 50.10 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 49.58 TL

Motorin litre fiyatı: 51.07 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 49.90 TL

Motorin litre fiyatı: 51.40 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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#Ekonomi
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