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 | İrem Çınar

ÖTV endişesi satışları uçurdu! Otomotivde yeni rekor

Haziran ayında otomobil satışları yine rekor kırarken, olası ÖTV artışına karşı vatandaşların alımını öne çekmesi pazarı hareketlendirdi. Özellikle pick-up segmentindeki talep patlaması dikkat çekerken, lüks ve ithal araçlara ilgi de artmaya devam ediyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 09:39

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi satış verilerini açıkladı. Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 oranında bir artış göstererek 118.013 adede ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yıllık bazda yüzde 6,6 artarak 93.676 adete çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 32,4 oranında bir büyüme kaydederek 24.337 adede yükseldi.

ÖTV endişesi satışları uçurdu! Otomotivde yeni rekor

OTOMOBİL SATIŞLARINDA ARTIŞ

2025 yılı ilk yarısında toplam satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artarak 607.379 adete ulaştı. Otomobil satışları yüzde 5,4 artışla 488.003 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 3,8 artarak 119.376 adede çıktı. Ayrıca, Pick-Up satışları bu dönemde dikkat çekici bir yükseliş gösterdi ve yüzde 44’ün üzerinde bir artışla 10.489 adede çıktı. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla belirgin bir artışı işaret ediyor.

ÖTV endişesi satışları uçurdu! Otomotivde yeni rekor

İTHAL ARAÇLARIN SATIŞI YÜKSELDİ

Yerli araç üretimi bu dönemde gerileyerek, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki yerli payı yüzde 29,4'e düştü. Bu oran, 2024 yılı aynı döneminde yüzde 35,1 idi. İthal araçların satış payı ise yükseldi; geçen yılın ilk yarısında yüzde 65,1 olan ithal araç payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 70,6'ya çıktı. Otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 70'i bulurken, hafif ticari araçlarda ise ithalat oranı yüzde 80'i geçti.

Pazarın segmentlerine bakıldığında, A, B ve C segmentlerindeki araçlar vergi avantajları nedeniyle hala önemli bir pazar payına sahip olup, satışların yüzde 81,1'ini oluşturdu. Ancak bu segmentte satışlar geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 2,4 düşerek 395.643 adede geriledi. Öte yandan, lüks araçların yer aldığı D, E ve F segmentindeki satışlar yüzde 58 oranında bir artış göstererek 92.360 adete ulaştı. Bu, lüks araç pazarındaki büyümenin önemli bir göstergesi oldu.

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ETİKETLER
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#Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği
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#Yerli Araç
#İthal Araç
#Mobilite Sektörü
#Ekonomi
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