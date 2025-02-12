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 | İrem Çınar

ÖTV muafiyetinde yeni dönem! Şartlar değişti: İşte alınabilecek yerli araç listesi

ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olmayı düşünenler için yeni düzenlemeler devreye girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, artık yalnızca yüzde 40 ve üzeri yerlilik oranına sahip araçlar bu muafiyetten yararlanabilecek. İthal araçlar ise kapsam dışı bırakıldı.

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ÖTV muafiyetinde yeni dönem! Şartlar değişti: İşte alınabilecek yerli araç listesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 11:43

ÖTV muafiyetiyle araç alımına yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, artık sadece en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip araçlar ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Bu kapsamda, yerlilik oranını karşılamayan ithal otomobiller muafiyet kapsamından çıkarıldı.

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç alımında da önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle alabileceği araçlar da yalnızca yerli üretim modellerle sınırlı olacak. Bu sayede, Türkiye’de üretilen modeller desteklenirken, ithal araçlara teşvik sağlanmayacak.

ÖTV MUAFİYETLİ YERLİ ÜRETİM ARAÇ MODELLERİ

Yeni düzenlemeyle yüzde 40 ve üzeri yerlilik oranına sahip Türkiye’de üretilen modeller ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek. Bu kapsamda ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek araçlar şunlar:

Togg T10X
Fiat Egea Ailesi
Renault Clio
Renault Megane
Renault Duster
Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Toyota C-HR
Toyota Corolla

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALIMINDA ÜST LİMİT ARTIYOR

2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklandı. Bu artışla birlikte, ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit de yükseldi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan üst limit, 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 milyon 247 bin 114 TL seviyesine çıkacak.

Bu değişikliklerle birlikte, yerli üretim araçlara teşvik artırılırken, ithal modeller ÖTV muafiyeti kapsamından çıkarılmış oldu. Yüksek yerlilik oranına sahip araçlar, ÖTV muafiyeti ile daha cazip hale gelirken, engelli bireylerin de yerli üretim modellere yönelmesi teşvik edilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

ÖTV muafiyetli aracı kimler alabilir?
Adından anlaşılabileceği üzere bu indirimden sadece engelli bireyler faydalanabilir. Bu nedenle de alınan araç sadece engelli bireylerin adına kaydedilebilir. Ayrıca engelli indirimi temel olarak %40 ile %89 arasında engel durumuna sahip olanlar ile %90 üzerinde engel durumuna sahip olanlar için geçerlidir.
ETİKETLER
#ötv
#engelli vatandaşlar
#ikinci el araba
#araba fiyatları
#Ekonomi
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