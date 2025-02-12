ÖTV muafiyetinde yeni dönem! Şartlar değişti: İşte alınabilecek yerli araç listesi

ÖTV muafiyetiyle araç alımına yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, artık sadece en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip araçlar ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Bu kapsamda, yerlilik oranını karşılamayan ithal otomobiller muafiyet kapsamından çıkarıldı.



Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç alımında da önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle alabileceği araçlar da yalnızca yerli üretim modellerle sınırlı olacak. Bu sayede, Türkiye’de üretilen modeller desteklenirken, ithal araçlara teşvik sağlanmayacak.

ÖTV MUAFİYETLİ YERLİ ÜRETİM ARAÇ MODELLERİ

Yeni düzenlemeyle yüzde 40 ve üzeri yerlilik oranına sahip Türkiye’de üretilen modeller ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek. Bu kapsamda ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek araçlar şunlar:



Togg T10X

Fiat Egea Ailesi

Renault Clio

Renault Megane

Renault Duster

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Toyota C-HR

Toyota Corolla

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALIMINDA ÜST LİMİT ARTIYOR

2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklandı. Bu artışla birlikte, ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit de yükseldi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan üst limit, 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 milyon 247 bin 114 TL seviyesine çıkacak.



Bu değişikliklerle birlikte, yerli üretim araçlara teşvik artırılırken, ithal modeller ÖTV muafiyeti kapsamından çıkarılmış oldu. Yüksek yerlilik oranına sahip araçlar, ÖTV muafiyeti ile daha cazip hale gelirken, engelli bireylerin de yerli üretim modellere yönelmesi teşvik edilecek.