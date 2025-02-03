ÖTV'siz araç almak isteyenler dikkat! Hurda teşviki ne zaman çıkacak? İşte hurda teşviki ile alınabilecek araçlar

03 Şubat 2025 11:09 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:09

Hurda araç teşvikiyle ilgili düzenlemenin ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖTV’siz araç alımını mümkün kılacak yasa Şubat 2025’te çıkabilir mi? Sadece 25 yaş üstü araç sahipleri değil, birçok vatandaş uygun fiyatlı otomobil alma umuduyla bu düzenlemeyi bekliyor. MHP’nin sunduğu teklifin yasalaşmasını bekleyenlerden biri de Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın. Yalçın, düzenleme hayata geçerse satın alınabilecek 12 aracın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini de paylaştı. İşte hurda teşvikine dair son gelişmeler ve ÖTV'siz alınabilecek araçların listesi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de binek araçların yaş ortalaması 14,5 yıl olarak hesaplanırken, 30 milyon kayıtlı aracın 7,5 milyonu 21 yaşın üzerinde. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ise Avrupa'daki binek araç yaş ortalamasının 12 yıl olduğunu belirtiyor. Yunanistan ve Estonya, 17 yıl ile Avrupa’da en yaşlı araç filosuna sahip ülkeler olarak öne çıkıyor.

Bu tablo, Türkiye’de yaşlı araçların trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu gösterirken, Kasım 2024’te MHP Kayseri Milletvekili İsmet Özdemir, 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini sağlayacak bir kanun teklifi sundu.

HURDA ARAÇ SAHİPLERİ ÖTV VE KDV'DEN MUAF OLACAK

Teklife göre, 25 yaş üstü otomobillerini teslim eden araç sahipleri, yeni araç alımında ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak. Ancak bu teşvik yalnızca Türkiye’de üretilen araçlar için geçerli olacak. Ticari araç sahipleri de benzer bir teşvikten faydalanabilecek, ancak ticari kullanım için en az 10 yıl faaliyet şartı aranacak. Ayrıca, her vatandaş yalnızca bir kez bu teşvikten yararlanabilecek.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR FİYAT LİSTESİ

Hurda teşviki kapsamında alınabilecek yerli üretim araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10 yer alıyor. Ticari segmentte ise Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Volkswagen Transporter modelleri bulunuyor. ÖTV muafiyeti ile bu araçların fiyatlarının %20-25 oranında düşmesi bekleniyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ NE DÜŞÜNÜYOR?

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Mynet’e yaptığı açıklamada hurda teşvik yasasının çıkması halinde yerli üretim payında ciddi bir artış yaşanacağını öngörüyor. Yalçın, MHP’nin sunduğu teklifin yasalaşması durumunda, uzun süredir düşüşte olan yerli üretim araç satışlarının hız kazanacağını belirtti.

Ancak yasa teklifi, beklenmedik bir yan etki de oluşturdu. Hurda araç sahibi olmayan birçok kişi, teşvikten yararlanabilmek için eski model araçlara yöneldi. Bu talep artışı nedeniyle, değeri 100 bin lira olan hurda araçların fiyatları 300-400 bin lira seviyelerine kadar çıktı.

OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Sektör temsilcilerine göre, hurda teşvik yasasının yürürlüğe girmesi halinde otomobil fiyatlarında en az %10’luk bir düşüş bekleniyor. Ancak bu düşüş, piyasadaki genel fiyat dinamiklerine bağlı olarak sınırlı kalabilir.

ŞUBAT AYINDA MECLİS'E GELEBİLİR Mİ?

MHP’li İsmet Özdemir’in sunduğu ÖTV muafiyetli hurda araç teşvik yasasının Şubat ayında Meclis gündemine gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, otomotiv sektöründe teklifin revize edilerek yasalaşma ihtimalinin yüksek olduğu görüşü hakim.

Türkiye’de daha önce 2003 ve 2010 yıllarında hurda araç teşvikleri uygulanmış ve eski araçların trafikten çekilmesi sağlanmıştı. Geçmişteki uygulamaların olumlu sonuçları, 2025 yılı içinde yeni bir teşvik programının hayata geçirilme olasılığını artırıyor. Sektör temsilcileri ve araç sahipleri, yasanın çıkmasını bekleyerek süreci yakından takip ediyor.