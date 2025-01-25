ÖTV'siz araç alımında limit yükseldi! Galericiler ÖTV kararından memnun

25 Ocak 2025 17:19 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:31

Galerici Ahmet Yurtlu, ÖTV'siz araç alımında uygulanan limitin artırılması ve alternatiflerin de çoğalması ile araç piyasasının da hareketleneceğini belirtti. Yurtlu açıklamasında "ÖTV'siz araçların satış süresinin uzaması suistimal ve rant olayını yok edecek" ifadelerini kullandı.

2025 yılında ÖTV'siz araç alımında uygulanan limitin artırılması, araç piyasasında hareketliliğe yol açması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan galerici Ahmet Yurtlu, bu düzenlemenin hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasına olumlu etkiler yapacağını belirtti. Yurtlu, "Malumunuz, geçtiğimiz yıl 1 milyon 604 bin TL olan ÖTV’siz araç alım limiti, bu yıl 2 milyon 290 bin TL’ye yükseltildi. Bu artış vatandaşın beklentilerini karşılayacak düzeyde, çünkü birçok kişi bu sınıra ulaşamadığı için araç alımını erteliyordu. Şimdi ise seçenekler genişledi; özellikle 1.6 motor altı araçlarda 5 marka ve 10 model gibi alternatifler mevcut" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Yeni limitin araç alımını kolaylaştıracağını söyleyen Yurtlu, düzenlemenin piyasada bir sirkülasyona yol açacağını ifade etti. "Vatandaşlar sıfır araç alırken genellikle ikinci el araçlarını satıyor. Bu da ikinci el piyasasına hareketlilik kazandırıyor. Normalde sıfır araç satışları ikinci el piyasasını dengesizleştirir gibi düşünülebilir, ancak tam tersi bir durum yaşanıyor. Sıfır araç alacakların büyük çoğunluğu ikinci el araç satışı yaptığından, bu durum her iki piyasa için de bir hareketlilik oluşturacaktır" dedi.

ENGELLİ ARAÇ ALIMINDAKİ RANT SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Engelli araç alımında süregelen suistimallerle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Yurtlu, satış süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılmasının bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldıracağını vurguladı. "Engelli araç indirimi, maalesef rant amaçlı olarak suistimal ediliyordu. Vatandaşlar aracı satın alıp, kısa sürede satıyor ve bundan ticari kazanç elde ediyordu. Ancak sürenin 10 yıla çıkarılmasıyla bu durum sona erdi. Artık bu indirimden yalnızca gerçek ihtiyaç sahipleri yararlanabilecek. Bu düzenleme, piyasayı daha adil bir hale getirdi" şeklinde konuştu.

SONUÇLAR PİYASAYA OLUMLU YANSIYACAK

Yurtlu, yapılan değişikliklerin hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasına olumlu yansımalarının olacağını ifade ederek, "2 milyon 290 bin TL’lik limit, ideal bir araç almak için uygun bir seviyeye geldi. Bununla birlikte bandrol muafiyeti gibi avantajlar da mevcut. Yapılan düzenlemeler, ihtiyaç sahiplerine hitap ederken piyasanın da hareketli kalmasını sağlayacak" diyerek sözlerini sonlandırdı.