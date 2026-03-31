Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ÖTV’siz araç fiyatları ne kadar oldu? 2026 | Güncel limitler

2026 yılı itibarıyla engelli bireyler için ÖTV muafiyeti kapsamındaki araç alım limitlerinde önemli bir güncelleme yapıldı. Daha önce 2.290.200 TL olan üst sınır, yapılan %43,93’lük artışla 2.873.972 TL seviyesine yükseldi. Bu değişiklikle birlikte engelli raporu sahibi kişiler, belirtilen limite kadar olan araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek ve yalnızca KDV ile diğer vergileri ödeyecek.

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 20:01

Engelli raporu ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyatları hakkında tüm detayları bu haberimizde sizler için derledik. 2026 yılında ÖTV’siz araçların hangileri olduğunun yanı sıra fiyatlarına ve limitlerine dair detaylar haberimizde!

Bu haber, engelli raporu ile ÖTV'siz araç alımıyla ilgili 2026 yılındaki güncel bilgileri, araç modellerini, fiyatları ve dikkat edilmesi gereken noktaları özetlemektedir.
Engelli raporu ile ÖTV muafiyeti, engellilik oranı en az %40 olan kişiler için geçerlidir.
Renault Clio, Fiat Egea, Toyota Corolla, TOGG T10X gibi binek ve hafif ticari araçlar ÖTV'siz alınabilir.
1 Ocak 2026 itibarıyla ÖTV muafiyeti üst limiti 2.873.972 TL'ye yükseltilmiştir.
ÖTV muafiyeti araç fiyatının yanı sıra KDV, trafik sigortası, tescil gibi ek masrafları kapsamamaktadır.
ÖTV'siz araç alırken engellilik durumu, yetkili bayi seçimi ve araç satışı/devri gibi konulara dikkat etmek gerekmektedir.
ENGELLİ RAPORU İLE HANGİ ÖTV’SİZ ARAÇLAR ALINABİLİR?

Engelli raporu ile kapsamında araç alımı, Türkiye’de belirli kriterlere göre şekillenmektedir. ÖTV’siz araç alım hakkı, engellilik oranına ve aracın türüne bağlı olarak değişir. Genel olarak tam veya kısmi engelli bireyler, otomobil veya hafif ticari araç alımlarında ÖTV muafiyetinden faydalanabilir. Bu muafiyet, engellilik oranı en az %40 olan kişiler için geçerlidir.

Çeşitli markalara ait olan bazı binek ve hafif ticari araçlar, engelli raporu ile alınabilmektedir. Örneğin, Renault Clio, Renault Megane Sedan, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Toyota Corolla, Toyota Corolla Hybrid, Toyota C-HR, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon gibi binek otomobiller, engelli raporu ile ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilir.

Buna ek olarak engelli bireyler Ford Transit Custom Van, Ford Tourneo Custom Minibüs, Volkswagen Transporter Caravelle ve Volkswagen Transporter Panel Van gibi hafif ticari araçları da ÖTV’siz olarak alabilir. Elektrikli ve hibrit modeller arasında ise Ford E-Transit, TOGG T10X ve TOGG T10F gibi modeller de engelliler için ÖTV muafiyeti ile alınabilir.

ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARINI NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

ÖTV’siz sabit bir listeye bağlı değildir; fiyatlar genellikle piyasa koşullarına bağlı olarak her ay değişmektedir. Özellikle aynı modelin farklı donanım paketleri arasında bile ciddi fiyat farkları oluşabildiği için, bir aracın bugün kapsam dahilinde olması kısa süre sonra limit dışına çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle kullanıcıların tek seferlik bir fiyat listesine bakmak yerine, güncel verileri düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir.
Engelli ve ÖTV’siz araç fiyatlarını düzenli olarak takip etmek isteyenler için hazırlanan ÖTV’siz araç fiyatları rehberi, her ay güncellenen fiyatları tek bir ekranda sunmaktadır. Bu liste sayesinde farklı marka ve modellere göre sürekli güncellenen fiyatları daha net karşılaştırabilirsiniz.

ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçların fiyatları markadan markaya farklılık göstermektedir. Fiat markasında en ucuz model, EGEA Sedan GSR‑2B 2026 EASY 1.6 M.Jet 130 HP olup fiyatı 797.600 TL’dir. Buna karşın, aynı markanın en yüksek fiyatlı aracı EGEA Cross GSR‑2B 2026 LIMITED 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.086.600 TL’lik fiyatıyla dikkat çekmektedir.

Renault tarafında en ucuz model, 1.065.573 TL fiyatıyla Yeni Duster 2026 Techno Full Hybrid E‑Tech 160 hp olurken, Megane Sedan 2026 Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg modeli 1.619.079 TL ile markanın en yüksek fiyatlı aracı olarak öne çıkmaktadır.

Öte yandan, Toyota markasının engelli raporu ile alınabilecek araçları da farklı fiyat aralıklarına sahiptir. Bu modeller arasında en uygun fiyatlı araç 1.372.593 TL ile Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 2026 iken, Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream X‑Pack e‑CVT 2026 modeli 1.779.333 TL ile markanın en yüksek fiyatlı seçeneğini temsil etmektedir.

ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARINDA LİMİT NE KADAR?

1 Ocak 2026 itibarıyla engelli bireyler için uygulanan ÖTV muafiyetinde üst limit önemli ölçüde yükseltildi. Önceden 2.290.200 TL olan bu limit, %43,93 oranındaki artışla 2.873.972 TL seviyesine çıkarıldı.

Yani 2026 yılında engelli bireyler, bu tutara kadar olan araçları ÖTV ödemeden alabilir ve yalnızca KDV ve diğer vergileri ödeyerek sahip olabilir. Bu üst limit, hem binek hem de belirli hafif ticari araç modelleri için geçerli olup, araç alımında önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

ÖTV’siz araç alırken dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıdaki gibidir:

1. Engellilik Durumu: ÖTV muafiyeti yalnızca raporla belgelenmiş engellilik durumuna sahip kişiler için geçerlidir. Dolayısıyla satın alacak kişiye ait raporun engellilik oranı ve kullanım hakkı açısından yeterli olması gerekmektedir. Ayrıca raporun güncel ve tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınmış olması önemlidir.

2. Araç Satın Alma Süreci: Engelli aracı alımında tescil işlemleri gerçekleştirilirken ÖTV muafiyeti belgeleri ve engelli raporu istenir. Ayrıca bazı durumlarda ÖTV muafiyeti için vergi dairesinden belge talep edilir.

3. Yetkili Bayi Seçimi: ÖTV muafiyeti kapsamında araç alırken işlemlerin sorunsuz ve hızlı ilerlemesi için resmi ve yetkili bayilerle çalışmak oldukça önemlidir. Yetkili bayiler, gerekli belgeler ve prosedürler konusunda deneyimli oldukları içim hem noter hem de vergi dairesi işlemlerinde hatasız bir süreç sağlar.

4. Araç Satışı ve Devri: ÖTV’siz alınan araçlar belirli süreyle satış veya devre kısıtlamasına tabi olabilir. Engellilik durumunun değişmesi veya araç kullanım hakkının devri söz konusuysa, vergi ve noter işlemlerini önceden kontrol edilmesi önemlidir.

5. Ek Masraflar: ÖTV muafiyeti araç fiyatını düşürse de alım sürecinde KDV, trafik sigortası, tescil, ruhsat ve diğer zorunlu harçlar gibi masraflar ödenir. Bu nedenle aracın ÖTV’siz fiyatının yanı sıra tüm ek giderleri de dikkate alarak toplam maliyeti önceden hesaplamak, bütçenin doğru planlanmasına yardımcı olacaktır.

